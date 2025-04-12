Поминальні дні 2025: коли в Україні "проводи" і що не можна робити на цвинтарях у ці дні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Застілля біля могил з алкоголем ніяк не пов’язане з церковними традиціями
Поминальні дні посідають особливе місце в українській традиції. У церковному календарі передбачені особливі дати, присвячені пам’яті померлих та відвідуванню цвинтарів. У ці дні заведено замовляти поминальні служби та молитися за упокій душ.
Радовниця (також відома як Проводи або Гробки) — це день, коли на другий тиждень після Великодня, на дев’ятий день, люди відвідують могили своїх померлих близьких, щоб знову розділити з ними радість Воскресіння Христового.
Коли поминальні дні в Україні 2025
Оскільки Великдень цього року припадає на 20 квітня, то Радовниця – на вівторок, 29 квітня. Однак у низці регіонів поминальні заходи розпочнуться вже 27 числа, у день церковного свята Антипасхи. При цьому "проводи" на окремих цвинтарях можуть проводитись і пізніше.
У цей період, після Літургії або вечірнього богослужіння, відбувається повна панахида з включенням великодніх піснеспівів. Віряни вирушають на цвинтар, щоб помолитися за померлих і згадати їх добрим словом. На прохання родичів священнослужителі підходять до могил, підносять молитви за померлих, освячують пам’ятники та окроплюють святою водою.
У низці населених пунктів зберігається звичай влаштовувати поминальні трапези прямо на цвинтарях. Люди приносять із собою різні частування — паски, яйця, ковбаси, солодощі, а часом і алкоголь. Однак церква не схвалює таку традицію, адже цвинтар має залишатися місцем тиші та молитви, а не застіль.
Що не можна робити на цвинтарі у поминальні дні
- Влаштовувати галасливі гуляння та веселощі.
- Плакати, волати і сильно тужити. Це час не для скорботи, а для радісної пам’яті про близьких.
- Згадувати погане про померлих, голосно сваритися чи влаштовувати бійки.
- Залишати на могилах спиртне та їжу. Краще принести квіти, лампаду чи хрестик. А головне – молитва.
- Проводити магічні чи окультні обряди.
Нагадаємо, що в Україні триває війна і продовжує діяти комендантська година. "Телеграф" розбирався, яким буде штраф за порушення заборони у Великдень 2025.