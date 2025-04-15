Почему одинокая мать, воспитывающая 3 детей, не сможет получить соцпомощь

Есть одно важное условие, которое существенно влияет на размер выплаты — доход мамы

Одинокие мамы в Украине имеют право на социальную помощь, сумма которой высчитывается индивидуально. В большинстве случаев она зависит от нескольких факторов — прожиточного минимума, дохода украинки и количества детей в семье.

Однако в определенных ситуациях, даже если мать занимается воспитанием троих детей, ей не будут начислять соцвыплату. "Телеграф" разобрался, при каких условиях это может быть, используя специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Согласно ему, если украинка в 2025 году тянет на себе трех дошкольников и получает ежемесячный доход в 10 300 гривен, что за полгода составляет 61 600 гривен, то ей выплата не положена.

То есть если женщина имеет зарплату менее 10 300, то она будет точно получать денежную помощь. Соответственно, чем меньше доход, тем больше помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда одинокая мать сможет получать от государства значительную социальную выплату. Есть два важных условия, когда ей могут назначить такую сумму помощи — ей нужно нигде не работать и воспитывать определенное количество детей.