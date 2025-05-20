Цей овоч коштує як долар: як і де заощадити на головному борщовому барвнику

Буряк скоро стане "золотим", якщо надалі дорожчатиме

Буряк продовжує дорожчати в українських магазинах. Деякі з них пропонують купити кіло цього овочу за майже 140 гривень. Найбільше за місяць в ціні виріс буряк нового сезону.

"Телеграф" вирішив розібратись, як змінилась середня вартість на буряк протягом місяця в Україні, скільки він нині коштує в супермаркетах та де є найдешевший продукт. Наразі середня ціна на кілограм старого буряка складає 45,20 гривень, відповідно до даних Мінфін.

Ще місяцем раніше за нього можна було заплатити 33,19 гривні. Тобто на 12,01 гривню дешевше. Найдешевшим серед запропонованих він є в Auchan.

Тим часом середня вартість молодого — 81,93 гривні, що на 40,48 гривні дорожче, аніж у травні. Зекономити на ньому вдасться в Metro.

Які ціни в інших магазинах

Наприклад в Metro найдешевший буряк можна купити за 39,31 гривні кіло.

В АТБ можна купити кіло буряка за найнижчою ціною в 49,49 гривні.

А в Сільпо ціни стартують від 55,0 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміна клімату вплине на ціну борщу в Україні.