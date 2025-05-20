Этот овощ стоит как доллар: как и где сэкономить на главном борщевом красителе

Свекла скоро станет "золотой", если в дальнейшем будет дорожать

Свекла продолжает дорожать в украинских магазинах. Некоторые из них предлагают купить кило этого овоща за почти 140 гривен. Больше всего за месяц в цене выросла свекла нового сезона.

"Телеграф" решил разобраться, как изменилась средняя стоимость на свеклу в течение месяца в Украине, сколько она сейчас стоит в супермаркетах и где есть самый дешевый продукт. Сейчас средняя цена на килограмм старой свеклы составляет 45,20 гривны, соответственно данным Минфина.

Еще месяцем ранее за него можно было заплатить 33,19 гривны. То есть на 12,01 гривны дешевле. Самым дешевым среди предложенных она есть в Auchan.

Между тем средняя стоимость молодого — 81,93 гривны, что на 40,48 гривны дороже, чем в мае. Сэкономить на нем удастся в Metro.

Какие цены в других магазинах

К примеру в Metro самую дешевую свеклу можно купить за 39,31 гривны кило.

В АТБ можно купить кило свеклы по самой низкой цене в 49,49 гривны.

А в Сільпо цены стартуют от 55 гривен за килограмм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменение климата повлияет на цену борща в Украине.