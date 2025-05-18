Борщ стане розкішшю? Як зміна клімату впливає на улюблену страву українців

Ціни значно зросли порівняно з минулим місяцем

Буряк, як культура з високою потребою у воді, поступово зміщується з півдня на захід України, де клімат поки що більш сприятливий для його зростання. Є ймовірність, що вирощуватимуть його виключно у західній частині країни. Відповідно, врожаю може поменшати, а ціна на один з головних компонентів борщу може піднятися.

Як зазначив член Ради Української водної асоціації, завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету Леонід Бицюра у коментарі РБК-Україна, кліматичні зміни не мають меж. Через них в Україні зміщуються природні зони: степ пересувається до центру України та вище.

"Київ – це зараз уже степ. Ще років 10 тому степу тут не було. За прогнозами Інституту водних проблем і меліорації НААН, кількість орних земель з нестачею водозабезпечення зросте: з 18,65 млн гектарів (60%) зараз до 20,6 млн гектарів (67%) до 205 2100-го. Треба буде більше зрошення, осушення та водних ресурсів. Такі культури, як буряк, пересуваються вище, з півдня на захід. Є прогноз, що буряки вирощуватимуть лише на Заході України через потреби у забезпеченні водою, які має ця культура", – каже експерт.

Він також додав, що зміни відбуваються вже зараз. Їх можна побачити через зміну різних рівнях, через зміну рослинності. З’являються нові рослини, комахи та ракоподібні. Вони мігрують, конкурують із місцевими видами та поширюються.

Водночас на деяких ділянках буде два врожаї на рік. Наприклад, в Ізраїлі теж два врожаї на рік, проте вони мають м’яку весну.

"А у нас навесні були дуже сильні заморозки. А для пророщування рослини важливо, щоб перше листя не було вражене. Заморозки їхнє зростання приглушили. Вже середина травня, а як зараз прохолодно. Все це негативно впливає на майбутній урожай", – наголосив співрозмовник видання.

Скільки зараз коштує буряки в Україні

На порталі Мінфін зазначено, що в травні 2025 року ціна за кілограм буряків у середньому по магазинах коштує 49,56 грн.

Варто зазначити, що ще місяцем раніше, у квітні, вартість кілограма буряків становила 33,19 грн, а молодих буряків — 41,45 грн.

Ціни на буряки в Україні/Мінфін

У супермаркеті "Варус" кілограм буряків коштуватиме 44,90 грн.

У "Сільпо" купити кілограм буряків можна за 55 гривень.

У Megamarket за кілограм буряків просять 58,80 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив із власником СТОВ "Енограй" Русланом Голубем. Він поділився можливими прогнозами щодо цін, розповів, які фрукти злетять у ціні, а що дешевшатиме.