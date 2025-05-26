Цигарки невпинно дорожчають. Яку суму вдасться зекономити, якщо кинути курити до грудня

Понад 500 доларів будуть вашими, якщо ви не купуватимете цигарки до кінця цього року

Назбирати доларів можна не лише шляхом економії на дрібницях, а і якщо відмовитись від певних звичок, наприклад кинути курити. За таких умов через пів року можна буде тримати в руках понад 500 доларів.

У Міністерстві фінансів України є середні ціни на цигарки. У квітні найдешевшими були цигарки з фільтром вітчизняних марок, які коштували 102,38 гривні.

Водночас трошки дорожчими виявились цигарки з фільтром медіум класу — 111,33 гривні. А от найвища ціна була на цигарки з фільтром преміум класу, які продавались за 131,25 гривні.

Уявімо, що одна пачка цигарок купується на один день. За місяць на цигарках вітчизняних марок можна зекономити до близько 3071,4 гривні, якщо це 30 днів. Коли це буде пачка з фільтром медіум класу, тоді сума виросте до 3339,9 гривні. На преміум класі можна заощадити десь 3937,5 гривень.

Тож, за пів року можна зібрати до 18 428,4 гривні на цигарках вітчизняних марок, до 20 039,4 гривні на цигарках з фільтром медіум класу та 23 625 гривень на цигарках з фільтром преміум класу. Якщо обмінювати ці суми на долари по курсу продажу в 41,46 гривні, то тоді це буде майже 445, 484 та 570 долара відповідно.

Ми вирахували ці суми за умови, що щомісячна ціна на цигарки залишиться такою самою, яка була у квітні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна продати долар якнайвигідніше.