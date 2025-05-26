Сигареты неуклонно дорожают. Какую сумму удастся сэкономить, если бросить курить до декабря

Более 500 долларов будут вашими, если вы не будете покупать сигареты до конца этого года

Собрать долларов можно не только путем экономии на мелочах, но и если отказаться от определенных привычек, например, бросить курить. При таких условиях через полгода можно будет держать в руках более 500 долларов.

В Министерстве финансов Украины есть средние цены на сигареты. В апреле самыми дешевыми были сигареты с фильтром отечественных марок, которые стоили 102,38 грн.

В то же время немного дороже оказались сигареты с фильтром медиум класса — 111,33 гривны. А вот самая высокая цена была на сигареты с фильтром премиум класса, которые продавались за 131,25 гривны.

Представим, что одна пачка сигарет покупается на один день. За месяц на сигаретах отечественных марок можно сэкономить до около 3071,4 гривны, если это 30 дней. Когда это будет пачка с фильтром медиум класса, тогда сумма вырастет до 3339,9 гривны. На премиум классе можно сэкономить где-то 3937,5 гривны.

За полгода можно собрать до 18 428,4 гривны на сигаретах отечественных марок, до 20 039,4 гривны на сигаретах с фильтром медиум класса и 23 625 гривен на сигаретах с фильтром премиум класса. Если обменивать эти суммы на доллары по курсу продаж в 41,46 гривны, то тогда это будет почти 445, 484 и 570 доллара соответственно.

Мы вычислили эти суммы при условии, что ежемесячная цена на сигареты останется такой же, какая была в апреле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно продать доллар как можно выгоднее.