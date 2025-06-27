Передивіться лише одну щомісячну витрачу. На чому можна зекономити понад 3 тисяч

Різниця в ціні може складати до 300 гривень

Щомісяця українці витрачають свої кошти на речі, які можуть не використовувати до кінця. Ці "зайві" гривні можна зекономити.

Абоненти, не помітно для себе, можуть платити за зайві гігабайти інтернету, хвилини та SMS. Місцями можна заощадити до 300 гривень щомісяця. Це проаналізував "Телеграф" на основі популярних тарифів від Київстару та Vodafone.

Тарифи Vodafone

Наразі найдешевший тарифний план від Київстару для телефону коштує 270 гривень — "Joice Start". Він передбачає нескінченний інтернет при користуванні застосунків, виділяє 20 ГБ на мобільний інтернет, 500 хв дзвінків по Україні та в ньому є безлімітний трафік на дзвінки в мережі.

Найдорожчий тим часом — 330 гривень (Joice Pro). Він відрізняється від попереднього тільки тим, що в ньому на 100 хвилин більше дзвінків по Україні та на 10 ГБ більше мобільного інтернету.

Тарифи Київстар

Найнижча ціна на тариф від Київстару складає 220 гривень. Є три варіанти — "Все разом Комфорт", "Все разом Легкий контракт" або "Love Ua Магніт". Більш вигідним буде середній, а якщо не потрібен домашній інтернет, то останній.

Найдорожчим серед тарифів є "Все разом Крутий" — за 500 гривень. В ньому вже більше Гбіт/с на домашній інтернет, але мобільний інтернет обмежений — до 33 ГБ. Він також дає можливість використовувати 19 додатків без плати за трафік.

Тож, фактична потреба більшості користувачів коливається в межах 10-15 ГБ мобільного інтернету, але кількість використаних хвилин різна. Якщо обрати найдешевший тариф від Vodafone за 270 гривень, замість 330 гривень, то різниця складе 60 гривень. Своєю чергою на Київстарі можна зекономити до 280 гривень.

За один рік сума зекономлених коштів складе від 720 до 3360 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як на борщу можна зекономити до 6 тисяч і стати власником новенького планшету.