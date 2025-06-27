Пересмотрите только один ежемесячный расход. На чем можно сэкономить более 3 тысяч

Разница в цене может составлять до 300 гривен

Ежемесячно украинцы тратят свои средства на вещи, которые могут не использовать до конца. Эти "лишние" гривны можно сэкономить.

Абоненты, незаметно для себя, могут платить за лишние гигабайты интернета, минуты и SMS. Местами можно сэкономить до 300 гривен ежемесячно. Это проанализировал "Телеграф" на основе популярных тарифов от Киевстара и Vodafone.

Тарифы Vodafone

Сейчас самый дешевый тарифный план от Киевстара для телефона стоит 270 гривен — "Joice Start". Он предусматривает бесконечный интернет при пользовании приложений, выделяет 20 ГБ на мобильный интернет, 500 мин звонков по Украине и в нем есть безлимитный трафик на звонки в сети.

Самый дорогой тем временем — 330 гривен (Joice Pro). Он отличается от предыдущего только тем, что в нем на 100 минут больше звонков по Украине и на 10 ГБ больше мобильного интернета.

Тарифы Киевстар

Самая низкая цена на тариф от Киевстара составляет 220 гривен. Есть три варианта — "Все вместе Комфорт", "Все вместе Легкий контракт" или "Love Ua Магнит". Более выгодным будет средний, а если не нужен домашний интернет, то последний.

Самым дорогим среди тарифов является "Все вместе Крутой" — за 500 гривен. В нем уже больше Гбит/с на домашний интернет, но мобильный интернет ограничен — до 33 ГБ. Он также дает возможность использовать 19 приложений без платы за трафик.

Итак, фактическая потребность большинства пользователей колеблется в пределах 10-15 ГБ мобильного интернета, но количество использованных минут разное. Если выбрать самый дешевый тариф от Vodafone за 270 гривен, вместо 330 гривен, то разница составит 60 гривен. В свою очередь на Киевстаре можно сэкономить до 280 гривен.

За один год сумма сэкономленных средств составит от 720 до 3360 гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как на борще можно сэкономить до 6 тысяч и стать владельцем новенького планшета.