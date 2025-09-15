Гетманцев відповів, чи чекати підвищення податків у 2026 році

Втрати від недоотримання податків наступного року можуть сягнути майже 1 трлн гривень

Підвищення податків одне з питань, яке досить сильно турбує населення. Але на 2026 рік наразі прогнози досить позитивні, без різких змін, однак є і кілька нюансів.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев. За його словами, певної суми не вистачає у бюджеті і це треба закривати, але про тотальне зростання оподаткування говорити зарано.

"Будуть деякі точкові рішення по типу імплементації DAC7. Це директива ЄС, яка стосується співпраці механізму оподаткування цифрових платформ на кшталт Uber та Glovo", — каже Гетманцев.

Він наголошує, що тут йдеться про покращення збору податків з діяльності, яка здійснюється через цифрові платформи. Відповідний законопроєкт вже внесено урядом. Однак Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже говорить про оподаткування посилок. У цьому питанні у 2026 можливі певні точкові рішення.

"На столі зараз немає глобального підвищення ставки ПДВ. Поясню чому я категорично проти. Це оподаткування є деструктивним в умовах такої великої частини тіньової економіки, яка є у нас, тому таке підняття збільшить тінь і обтяжить тих, хто є добросовісним платником", — підкреслює голова комітету.

Гетманцев переконаний, що говорити про підвищення оподаткування треба тільки після розв'язання питання з тіньовим бізнесом. І тут не йдеться про повне викорінення, спочатку достатньо просто зменшити масштаби.

"Якщо ми рахуємо, що в тіні 900 млрд гривень, а я думаю, наступного року вже буде 1 трлн – і це не оборот, а лише недоотримані податки – то це питання якості адміністрування", — каже голова комітету.

Торік в Україні підняли військовий збір для усіх, це було необхідним рішенням. На 2026 зростання податків не планується, однак категорично в цьому запевнити Гетманцев не може. Адже є ситуації, коли слід приймати непопулярні рішення, коли немає іншої альтернативи.

"Але перед цим мають бути використані усі інші варіанти та можливості. Будемо утримуватись від підвищення податків настільки, наскільки можна буде це робити", — наголосив він.

Голова комітету додав, що надходження від підвищених податків не можна зіставити з фінансовими потребами України, які мають допомогти закрити партнери. Зібрати 10 млрд доларів з підвищення ПДВ неможливо. Адже 1% ПДВ коштує 50 млрд гривень по року, то виходить, що підняти ставку треба до 30%. Гетманцев запевнив, що це безглуздя і такого не буде.

