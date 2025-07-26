Зміни з 1 серпня: штрафи для ФОП, податки, ПДВ і новий банкінг — це важливо знати

В Україні змінюються правила для бізнесу й громадян

З 1 серпня в Україні почнуть тестувати нові правила купівлі квитків на деякі напрямки. Однак це не останні нововведення серпня. Частина з них торкнеться фінансової сфери.

"Телеграф" підготував інформацію про 4 основних зміни, про які важливо пам'ятати, як споживачам, так і підприємцям України.

Штрафи для ФОПів за порушення з РРО зростають

Якщо ФОП продає товар без фіскального чека або з порушенням правил РРО:

вперше — штраф 100% від суми порушення.

повторно — штраф 150%.

Якщо навіть зробили порушення до 1 серпня, але перевірка була після — штраф нарахують по повній.

Штрафи для ФОП з 1 серпня

До 1 серпня потрібно сплатити податки за 2024 рік

Фізособи та ФОПи мають сплатити ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%) за 2024 рік. Якщо отримували доходи з-за кордону або заробляли на оренді/землі — теж треба було задекларувати їх до 1 травня 2025 року і сплатити податки до 1 серпня.

Соцпослуги звільнені від ПДВ

З 1 серпня діяльність із надання соціальних послуг звільняється від ПДВ, незалежно від форми власності надавачів. Але щоб скористатися цим, надавач має бути внесений до офіційного Реєстру.

В Україні запускають відкритий банкінг

З 1 серпня в дію вступає відкритий банкінг — фінтехкомпанії зможуть легально отримувати доступ до банківських рахунків користувачів (за згодою). Така функція дозволить об’єднати рахунки з різних банків у спільну систему для зручної оплати. Користувач зможе самостійно обрати карти, налаштувати ліміти та черговість списання коштів — оплата відбуватиметься як одна транзакція з "об’єднаного балансу". Запуск системи відбуватиметься поетапно — не всі банки зможуть запропонувати нову функцію одразу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що купити квитки за новими правилами зможуть не всі українці, а тільки ті, в кого є Дія.Підпис. В Укрзалізниці це проблемою не вважають, мовляв, є й інші потяги.