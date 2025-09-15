Гетманцев ответил, ожидать ли повышения налогов в 2026 году

Потери от недополучения налогов в следующем году могут составить почти 1 трлн гривен

Повышение налогов один из вопросов, который достаточно сильно беспокоит население. Но на 2026 год прогнозы достаточно положительные, без резких изменений, однако есть и несколько нюансов.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Рады Даниил Гетманцев. По его словам, определенной суммы не хватает в бюджете и это нужно закрывать, но о тотальном росте налогообложения говорить рано.

"Будут некоторые точечные решения по типу имплементации DAC7. Это директива ЕС, касающаяся сотрудничества механизма налогообложения цифровых платформ типа Uber и Glovo", — говорит Гетманцев.

Он отмечает, что речь идет об улучшении сбора налогов с деятельности, которая осуществляется через цифровые платформы. Соответствующий законопроект уже внесен правительством. Однако Международный валютный фонд (МВФ) уже говорит о налогообложении посылок. В этом вопросе в 2026 году возможны определенные точечные решения.

"На столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС. Объясню почему я категорически против. Это налогообложение деструктивно в условиях такой большой части теневой экономики, которая есть у нас, поэтому такое поднятие увеличит тень и обременит тех, кто является добросовестным плательщиком", — подчеркивает председатель комитета.

Гетманцев убежден, что говорить о повышении налогообложения следует только после решения вопроса с теневым бизнесом. И здесь речь не идет о полном искоренении, сначала достаточно просто уменьшить масштабы.

"Если мы считаем, что в тени 900 млрд гривен, а я думаю, в следующем году уже будет 1 трлн – и это не оборот, а лишь недополученные налоги – это вопрос качества администрирования", — говорит председатель комитета.

В прошлом году в Украине подняли военный сбор для всех, это было необходимое решение. На 2026 рост налогов не планируется, однако категорически в этом уверить Гетманцев не может. Так как есть ситуации, когда следует принимать непопулярные решения, когда нет другой альтернативы.

"Но перед этим должны быть использованы все другие варианты и возможности. Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько это можно будет делать", — подчеркнул он.

Глава комитета добавил, что поступления от повышенных налогов нельзя сопоставить с финансовыми потребностями Украины, которые должны помочь закрыть партнеры. Собрать 10 млрд долларов на повышении НДС невозможно. Ведь 1% НДС стоит 50 млрд гривен по году, значит, поднять ставку нужно до 30%. Гетманцев заверил, что это бессмыслица и такого не будет.

