Яку пенсію зможуть отримати ті, хто мають 45 років стажу у 2025

При дотриманні певних умов їх пенсія може перевищити 16 тисяч гривень

Українці можуть виходити на пенсію, як тільки їм виповниться 60 років. Однак вони можуть за власним бажанням продовжити працювати й набувати додаткові роки страхового стажу.

"Телеграф" вирішив дізнатись, якою очікується пенсія в особи, яка вирішить виходити в 65 років з 45 роками страхового стажу при різних розмірах зарплати — від 8 до 25 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

За умови, якщо пенсіонеру у 2025 році виповнилось 65 років і він має 45 років стажу та зарплату в 8 тисяч гривень, то його виплата на відпочинку на загальних умовах складе 5304 гривні.

У випадку, коли його щомісячний дохід складає 15 тисяч гривень, то пенсійне нарахування буде не більше 9790 гривень.

Якщо ж заробітна плата 65-річного українця складає 25 тисяч гривень, то при 45 роках стажу його пенсія буде 16 199 гривень.

Зауважимо, що суми пенсій в пенсійному калькуляторі можуть відрізнятись від фактичних при оформленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки пенсії буде в чоловіка у 2025 році, якщо він працює з 18 років.