Яку пенсію зможуть отримати ті, хто мають 45 років стажу у 2025
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При дотриманні певних умов їх пенсія може перевищити 16 тисяч гривень
Українці можуть виходити на пенсію, як тільки їм виповниться 60 років. Однак вони можуть за власним бажанням продовжити працювати й набувати додаткові роки страхового стажу.
"Телеграф" вирішив дізнатись, якою очікується пенсія в особи, яка вирішить виходити в 65 років з 45 роками страхового стажу при різних розмірах зарплати — від 8 до 25 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.
За умови, якщо пенсіонеру у 2025 році виповнилось 65 років і він має 45 років стажу та зарплату в 8 тисяч гривень, то його виплата на відпочинку на загальних умовах складе 5304 гривні.
У випадку, коли його щомісячний дохід складає 15 тисяч гривень, то пенсійне нарахування буде не більше 9790 гривень.
Якщо ж заробітна плата 65-річного українця складає 25 тисяч гривень, то при 45 роках стажу його пенсія буде 16 199 гривень.
Зауважимо, що суми пенсій в пенсійному калькуляторі можуть відрізнятись від фактичних при оформленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки пенсії буде в чоловіка у 2025 році, якщо він працює з 18 років.