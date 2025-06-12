ПФУ забере примусово частину пенсії. В яких випадках це можливо
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Пенсіонерам потрібно вчасно повідомляти до ПФУ о змінах
В Україні у пенсіонерів можуть забирати до 20% від виплати щомісяця. Пенсійний фонд пояснив, що це відбувається у випадку надмірних нарахувань.
Пенсіонерам варто уважно стежити за змінами у своєму статусі, адже у певних випадках їм можуть нарахувати завелику пенсію. Якщо з’ясується, що виплата була більшою, аніж передбачена, то Пенсійний фонд має право вимагати повернення надміру нарахованих сум, як пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.
Про які зміни потрібно інформувати ПФУ:
- Офіційне працевлаштування або відкриття ФОП;
- Звільнення з роботи або закриття ФОП;
- Повернення до роботи за фахом, якщо пенсія призначена за вислугу років;
- Зміна місця проживання;
- Втрата статусу, наприклад, ветерана війни;
- Зміна підстав для надбавки, зокрема щодо утримання дитини до 18 років.
Як забирають виплати та в якій сумі
Повернути надміру виплачену пенсію пенсіонер може:
- Добровільно — за особистим зверненням до сервісного центру ПФУ;
- Примусово — за рішенням суду. У такому випадку з пенсії щомісячно списуватимуть до 20% до повного погашення боргу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому пенсію на картці краще не тримати.