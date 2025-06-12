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ПФУ забере примусово частину пенсії. В яких випадках це можливо

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Пенсія в 2025
Пенсія в 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Пенсіонерам потрібно вчасно повідомляти до ПФУ о змінах

В Україні у пенсіонерів можуть забирати до 20% від виплати щомісяця. Пенсійний фонд пояснив, що це відбувається у випадку надмірних нарахувань.

Пенсіонерам варто уважно стежити за змінами у своєму статусі, адже у певних випадках їм можуть нарахувати завелику пенсію. Якщо з’ясується, що виплата була більшою, аніж передбачена, то Пенсійний фонд має право вимагати повернення надміру нарахованих сум, як пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

Про які зміни потрібно інформувати ПФУ:

  • Офіційне працевлаштування або відкриття ФОП;
  • Звільнення з роботи або закриття ФОП;
  • Повернення до роботи за фахом, якщо пенсія призначена за вислугу років;
  • Зміна місця проживання;
  • Втрата статусу, наприклад, ветерана війни;
  • Зміна підстав для надбавки, зокрема щодо утримання дитини до 18 років.

Як забирають виплати та в якій сумі

Повернути надміру виплачену пенсію пенсіонер може:

  • Добровільно — за особистим зверненням до сервісного центру ПФУ;
  • Примусово — за рішенням суду. У такому випадку з пенсії щомісячно списуватимуть до 20% до повного погашення боргу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому пенсію на картці краще не тримати.

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#Пенсії #Пенсія