Принесіть те, чого не існує: українські банки влаштували жорстку осінню чистку рахунків

Як відповісти й не нажити ще більших проблем

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В Україні посилюється фінмоніторинг. Дійшло до того, що працівники банків вимагають купу нових документів, в тому числі таких, яких немає в природі. Людям пропонують самотужки їх розробити та надати.

Своєю думкою з цього приводу з "Телеграфом" поділився адвокат, керуючий партнер АО "Юридична компанія "Winner" Ігор Ясько. Він порадив, як діяти в такому випадку.

Детальніше читайте у матеріалі: "Банки вибивають документи з українців та закручують гайки ФОПам: давайте довідки, яких не існує"

"Фінмоніторинг потрібен, але банк має право просити лише те, що пояснює конкретну операцію і що клієнт реально може отримати. Коли запит перетворюється на "напишіть дослідження ринку" чи "покажіть статут ФОП" — це вже не контроль ризику, а спосіб позбутися клієнта чужими руками", — зазначив юрист.

Експерти визнають проблему з вимогами надуманих в банках документами, яких не існує в природі.

"Дійсно, у ФОПа немає статуту: це фізична особа, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі. Так само військовий не може отримати документ, який частина не видає. Але банку важливий не папір, а відповідь на запитання "звідки гроші і для чого операція", — наголосив Ясько.

Ігор Ясько

Коли банк бездумно вимагає документ, якого немає в природі, юристи не радять намагатися "малювати" міфічний папірець чи щось підробляти, тільки щоб догодити.

"Якщо документа в природі немає, головне — не вигадувати його. Підробка зробить з фінансового питання кримінальне. Натомість, по-перше, письмово поясніть, чому документа немає і чому закон не зобов'язує його мати. По-друге — запропонуйте інший доказ того самого: замість "довідки з військової частини" — виписку з рахунку, куди надходить грошове забезпечення, а замість "довідки про дохід" — договори й акти. Третє — збережіть копії запиту й своєї відповіді", — порадив Ясько.

Банкіри навряд чи колись визнають це офіційно, однак у вересні на фінансовому ринку ширилися чутки, що окремі банки, зокрема й великі, взялися "чистити клієнтську базу". Нецікавим або "непотрібним" клієнтам нібито навмисно створювали проблеми та завдавали фінансових втрат, змушуючи їх зрештою самостійно закривати рахунки. Фактично людей виживали з банків.

Про такі випадки розповідали самі постраждалі. За їхніми словами, справжня мета ставала зрозумілою ще під час спілкування з представниками банку: після низки абсурдних вимог працівник незворушно запитував, чи не бажає клієнт подати заяву на закриття рахунку.

Нагадаємо, з кожним роком населення України дедалі активніше використовує готівку. Зростання попиту на паперові гроші й стало одним із публічних аргументів НБУ для запровадження нового максимального номіналу 2000 грн.