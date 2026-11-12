Макрон чи Мелоні? Хто може представляти Європу на переговорах з Росією

Зеленський наполягає на постійному місці Європи за переговорним столом

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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас та президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що готові бути представниками Європи на переговорах з Росією. Втім, чи є ще кандидати та хто може підійти на цю роль.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту ChatGPT, аби отримати відповідь. На його думку, найімовірніший формат представництва Європи на переговорах із Росією – спільна команда: президент Європейської ради Антоніу Кошта, Каллас або лідери найбільших європейських держав.

Кошті ШІ відводить політичну роль, Каллас – дипломатичну й безпекову, а представникам провідних держав – посилення ваги переговорів.

Антоніу Кошта

Станом на 12 листопада 2026 року остаточної домовленості про мандат немає. Питання обговорюють на зустрічах європейських лідерів у Дубліні. Президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб Європа брала участь у переговорах, а не отримувала від США інформацію після зустрічей із Путіним.

"Я б не виключав, що в результаті з'явиться команда з трьох-чотирьох представників, а не одна людина", – спрогнозував ChatGPT.

Еммануель Макрон

Кая Каллас

Серед кандидатів – президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Перший має дипломатичну вагу, але представляє передусім Францію. Другий підтримує формат Німеччина, Франція та Велика Британія. Британському представникові прогноз відводить питання військової підтримки й гарантій безпеки.

Фрідріх Мерц

Особистим фаворитом ШІ назвав президента Фінляндії Александра Стубба – через досвід взаємодії з Росією та розуміння загроз для Східної Європи. Серед альтернатив він також назвав прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Александр Стубб

Джорджа Мелоні

ChatGPT наголошує, що ключовий принцип запропонованого формату – повноцінна участь України: Європа та США не повинні домовлятися з Росією про українську безпеку без неї.

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