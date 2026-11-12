"Якби встигли захистити енергетику влітку": Гриб про критичні наслідки затримок

ТСК з’ясовує, чи вчасно виконали роботи першого та другого рівнів

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У деяких областях досі не завершили роботи із захисту енергетичних об’єктів, хоча обіцяні терміни вже минули. За словами народної депутатки Вікторії Гриб, якби їх виконали ще влітку, Україні було б легше проходити нинішній період посилених російських обстрілів.

Про це Гриб розповіла в інтерв’ю "Телеграфу". Депутатка входить до парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП та тимчасової слідчої комісії, яка з’ясовує питання захисту енергетики.

"У деяких областях уже бачимо серйозні проблеми: роботи, які обіцяли завершити у визначені терміни, досі не виконані. Поки не називатиму конкретних регіонів, оскільки комісія ще розглядає ці питання", – сказала Вікторія Гриб.

За її словами, Росія зараз дуже потужно атакує українську енергетику. Щоб оцінити, чи провалили її захист, депутатка пропонує окремо розглянути забезпечення засобами протиповітряної оборони та виконання робіт, які залежали безпосередньо від України.

Депутатка розділяє питання допомоги партнерів із ППО та своєчасності робіт, за які відповідала Україна Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Чи отримали ми від партнерів, зокрема від США, достатньо засобів протиповітряної оборони? І чи вчасно виконали те, що залежало безпосередньо від нас, – зокрема будівництво фізичного захисту першого та другого рівнів? Саме це ми зараз з’ясовуємо в межах роботи ТСК, до складу якої я входжу", – пояснила Вікторія Гриб.

Вона додала, що затримки із захистом енергетичних об’єктів сьогодні мають критичні наслідки. Якби необхідні роботи завершили ще влітку, до нинішнього посилення обстрілів, Україні було б легше проходити цей період.

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