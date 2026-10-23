Принесите то, чего не существует: украинские банки устроили жесткую осеннюю чистку счетов

Как ответить и не нажить еще больших проблем

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В Украине усиливается финмониторинг. Дошло до того, что работники банков требуют кучу новых документов, в том числе таких, которых нет в природе. Людям предлагают своими силами их разработать и предоставить.

Своим мнением на этот счет с "Телеграфом" поделился адвокат, управляющий партнер АО "Юридическая компания "Winner" Игорь Ясько. Он посоветовал, как действовать в таком случае.

Подробнее читайте в материале: "Банки выбивают документы из украинцев и закручивают гайки ФОПам: давайте справки, которых не существует"

"Финмониторинг нужен, но банк имеет право просить только то, что объясняет конкретную операцию и что клиент реально может получить. Когда запрос превращается в "напишите исследование рынка" или "покажите устав ФОП" — это уже не контроль риска, а способ избавиться от клиента чужими руками", — отметил юрист.

Эксперты признают проблему с требованиями придуманных в банках документами, не существующими в природе.

"Действительно, у ФОП нет устава: это физическое лицо, действующее на основании записи в Едином государственном реестре. Так же военный не может получить документ, который часть не выдает. Но банку важна не бумага, а ответ на вопрос "откуда деньги и для чего операция", — подчеркнул Ясько.

Игорь Ясько

Когда банк бездумно требует документ, которого нет в природе, юристы не советуют пытаться "рисовать" мифическую бумажку или что-то подделывать, чтобы угодить.

"Если документа в природе нет, главное — не придумывать его. Подделка сделает из финансового вопроса криминальный. Вместо этого, во-первых, письменно объясните, почему документа нет и почему закон не обязывает его иметь. Во-вторых — предложите другое доказательство того же: вместо "справки из воинской части" — выписку со счета, куда поступает денежное довольствие, а вместо "справки о доходе" — договоры и акты. Третье — сохраните копии запроса и своего ответа", — посоветовал Ясько.

Банкиры вряд ли когда-нибудь признают это официально, однако в сентябре на финансовом рынке ходили слухи, что отдельные банки, в том числе и крупные, принялись "чистить клиентскую базу". Неинтересным или "ненужным" клиентам якобы намеренно создавали проблемы и наносили финансовые потери, заставляя их в конце концов самостоятельно закрывать счета. Фактически людей выживали из банков.

О таких случаях рассказывали сами пострадавшие. По их словам, настоящая цель становилась понятной еще при общении с представителями банка: после ряда абсурдных требований работник невозмутимо спрашивал, не желает ли клиент подать заявление на закрытие счета.

Напомним, с каждым годом население Украины все активнее использует наличные деньги. Рост спроса на бумажные деньги и стал одним из публичных аргументов НБУ для введения нового максимального номинала в 2000 грн.