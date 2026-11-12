Одні мерзнуть, інші відчиняють вікна: як українці переживають початок опалювального сезону

Читачі розповіли про температуру вдома, витрати на тепло та перебої зі світлом

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В Україні триває опалювальний сезон, однак тепло прийшло не в усі будинки. Частина мешканців уже скаржиться на надто гарячі батареї та великі платіжки, тоді як інші досі змушені мерзнути у власних оселях.

"Телеграф" запитав читачів у Facebook і Telegram, чи з'явилося вже опалення в їхніх будинках. У коментарях українці розповіли, як переживають початок холодного сезону, з якими проблемами стикаються та на що їм доводиться розраховувати.

Як розподілилися голоси в Telegram

В опитуванні в Telegram взяли участь 158 читачів. Варіант про вже гарячі батареї обрали 65 учасників, а про відсутність опалення та холод у будинку – 46.

Ще 11 людей відповіли, що тепло вмикали, але зараз його немає. Це 7% учасників голосування.

Індивідуальне, або автономне, опалення мають 36 читачів, які долучилися до опитування. Цей варіант відповіді набрав 23% голосів.

У голосуванні були окремі відповіді про перебої з теплом та автономне опалення

Коментарі у Facebook: перегріті батареї та витрати на дрова

У Facebook читачі описували ситуацію у своїх оселях. Один із коментарів – про надмірно гарячі батареї, постійно відчинені вікна та високу плату за опалення. Авторка пов'язує це з відсутністю регулятора температури в будинку.

"Батареї в нас так гріють, що можна зваритися. Вікна постійно відчинені, а потім – астрономічна плата за опалення, на яку не вистачає зарплати. Усе тому, що в нашому будинку немає регулятора температури: він коштує дуже великих грошей, а голова кооперативу не хоче на день відключати опалення", – йдеться в одному з коментарів читачів у Facebook.

Читачка пов’язує перегріті батареї та великі платіжки з відсутністю регулятора

"Купили дров на два місяці за нашу пенсію й поки ввімкнули опалення. А далі як буде – Бог знає. Отак і виживаємо", – розповідається в іншому коментарі під опитуванням у Facebook.

"Для Одеси ще зарано".

"У Дніпрі на Перемозі досі немає опалення, температура в будинках становить 12 градусів. І електрики немає протягом 4 днів, у декого – 7, в інших – 3", – розповіла користувачка.

"Ні! Холодно, волого, і світло дають по годинах!".

"Та скільки там тієї зими? Ми минулим роком загартовані", – пожартував ще один читач у коментарях у Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", за оцінкою експерта, без тепла можуть опинитися 2500–3000 будинків у Києві, якщо атакують окремі елементи системи.