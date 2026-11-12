Забарикадувався у спортзалі: біля Білого дому сталася стрілянина, є поранені

У районі Логан-Серкл перекрили рух на кількох ділянках вулиць

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У Вашингтоні вранці 12 листопада 2026 року сталася стрілянина в районі площі Логан-Серкл, неподалік Білого дому. Поранено п’ятьох людей. Правоохоронці перекрили значну частину кварталу.

Про п’ятьох постраждалих повідомило AP, пише Sky News. Система міських оповіщень DC Alerts опублікувала о 8:47 за місцевим часом повідомлення поліції про розслідування стрілянини у кварталі 1400 на Черч-стріт у північно-західній частині міста.

В орієнтуванні описаний білий чоловік щільної статури у сірих шортах, зі зброєю сірого та чорного кольору. Поліція закликала повідомляти інформацію за номером 911.

Sky News повідомляє, що стрілець увійшов до спортзали VIDA Fitness в районі Логан-Серкл і вистрілив відвідувачу в спину, після чого вибіг на вулицю. Спортзал евакуювали, а на вулиці також пролунали постріли, через які люди розбіглися. За даними NBC News, підозрюваний забарикадувався у спортзалі; Поліція повідомила, що його не затримали. Точних місць стрілянини поки не встановлено, правоохоронці реагували на повідомлення з кількох точок, мотив невідомий.

CNN пише, що у значній частині районів Дюпон-Серкл і Логан-Серкл діє припис залишатися у приміщеннях. Мешканцям рекомендували зайти до найближчої будівлі, триматися подалі від вікон та не виходити до подальшого повідомлення. ABC повідомляє, що школи поруч із місцем пригоди перевели в режим ізоляції.

Sky News пише, що кореспондент видання помітив на вулицях велику кількість важкоозброєних співробітників та бійців SWAT, які вишиковувалися неподалік. Офіцери також зайняли позиції на даху біля місця події; район оточили.

"Не вживайте жодних дій, дзвоніть 911", – йдеться у зверненні поліції Вашингтона.

Перше повідомлення про перекриття з’явилося о 8:38. Через роботу поліції закрили рух на схід на перетині 15-ї вулиці та Пі-стріт, на захід – на перетині 14-ї вулиці та Пі-стріт, а також перехрестя 15-ї вулиці та К’ю-стріт. Водіїв попросили обирати інші маршрути.

Про перекриття на перехрестях 14-ї та 15-ї вулиць міська служба повідомила о 8:38 Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Міська служба оповіщень попросила уникати кварталу 1500 на 15-й вулиці у північно-західній частині Вашингтона до подальшого повідомлення. Причиною вказано роботу правоохоронців.

Стрілець увійшов до спортзали в районі Логан-Серкл Джерело: SkyNews

Як повідомляв "Телеграф", у Кракові озброєний 24-річний чоловік в’їхав на Головну ринкову площу та відкрив вогонь по людях; загинуло шестеро людей, ще 15 отримали поранення про напад у Кракові. Цей випадок дає лише окремий контекст для новини про стрілянину у Вашингтоні та не підтверджує жодних відомостей про підозрюваного чи обставини вашингтонської події.