Мисливець на "шахеди": чим унікальні літаки L-39 Skyfox, які Україна може отримати

Навчальна платформа Aero Vodochody отримала конфігурацію для боротьби з безпілотниками

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Україна може отримати нові літаки L-39 Skyfox Свою допомогу запропонувала Чехія. Фінансування перших чотирьох машин уже є, а для закупівлі ще 12 Прага залучає партнерів. Україна потребує цих літаків для посилення ППО – протидії безпілотникам і крилатим ракетам.

Про це міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка розповів в інтерв’ю Чеському телебаченню, повідомляє Укрінформ. За його словами, вартість контракту становить 6–8 млрд чеських крон, а закупівля не передбачає витрат із державного бюджету Чехії.

Коли Україна отримає Skyfox

За озвученим Мацінкою графіком, перші чотири літаки планують передати наступного року, ще вісім – у 2028 році. Прага очікує експортних ліцензій на окремі компоненти й авіоніку від партнерів, зокрема Бельгії, Франції та США.

"Ми особисто вели переговори із заводом Aero Vodochody, щоб ці літаки були виготовлені в пріоритетному порядку для України. З чеського боку все повністю готово. Я особисто намагався прискорити процес", – зазначив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка.

Наприкінці липня Чехія та Україна звернулися щодо фінансування решти замовлення до 12 країн – Австралії, Канади та десяти європейських держав. Йдеться про комерційний контракт: Україна купуватиме літаки коштом європейського фінансування, а чеський виробник отримає замовлення.

Нове покоління L-39: конструкція та характеристики

L-39 Skyfox – дозвуковий реактивний навчальний і тактичний літак. Aero Vodochody описує його як багатофункціональну платформу для льотної та бойової підготовки, легких ударних завдань, повітряного патрулювання й розвідки. Літак має сучасні матеріали та технології, зберігаючи льотні особливості свого попередника L-39.

Історія цієї розробки почалася з програми L-39NG, про запуск якої компанія оголосила у 2014 році. Прототип новозбудованого літака вперше піднявся в повітря 22 грудня 2018 року, а у 2022 році модель отримала сертифікат типу без обмежень. За даними виробника, сертифікація підтвердила відповідність вимогам і системам країн ЄС та НАТО.

За технічними даними Aero Vodochody, максимальна швидкість Skyfox становить 907 км/год, максимальна злітна маса – 5 600 кг, а тривалість польоту – 3 години 45 хвилин. Заявлений ресурс планера сягає 15 000 льотних годин. Літак оснащений двигуном Williams International FJ44-4M, має до п’яти вузлів підвіски та здатний працювати з ґрунтових поверхонь.

Інфографіка: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У кабіні встановлені багатофункціональні дисплеї та індикатор на лобовому склі. Органи керування дозволяють пілоту працювати із системами, не прибираючи рук із ручки керування та важеля тяги. Авіоніка має відкриту архітектуру, а навчальна система призначена для підготовки майбутніх пілотів винищувачів четвертого й п’ятого поколінь.

Як Skyfox пропонують використовувати проти дронів

У вересні 2026 року на NATO Days в Остраві Aero Vodochody продемонструвала варіант L-39NG Skyfox під назвою Drone Hunter. Як пише Defense Express, ця конфігурація передбачає підвісний контейнер цілевказування Phoenix 10 компанії Sinab і два блоки LAU-32, кожен із яких вміщує сім 70-мм реактивних снарядів.

Для перехоплення дронів Aero Vodochody представила окрему конфігурацію літака

Така схема поєднує засоби виявлення та супроводу цілей із підвісним озброєнням. Defense Express оцінює Skyfox як перспективний засіб перехоплення "Шахедів", зокрема реактивних, і розглядає використання блоків LAU-32 для пуску керованих реактивних снарядів APKWS.

Практичне обмеження показаної конфігурації – боєзапас: два семизарядні блоки дають загалом 14 снарядів на виліт. Для застосування контейнера Phoenix 10 також важлива його інтеграція із системами ситуаційної обізнаності ЗСУ. Саме від поєднання сенсорів, озброєння та обміну даними залежить робота літака в ролі перехоплювача безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", у селі Красноярово Амурської області розбився російський військовий літак Ту-95МС у вівторок, 29 вересня.