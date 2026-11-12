Тривога застане посеред Дніпра: чим небезпечні катери замість мостів у Києві

Скупчення пасажирів біля причалів створюють окремий ризик під час війни

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Пасажирські катери пропонують використовувати для сполучення між берегами Києва, але під час повітряної тривоги людям на воді нема де сховатися. Судна проходили б поряд із мостами, по яким намагаються бити російські окупанти.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Катери замість мостів у Києві: скільки людей насправді перевезуть судна і чим загрожує тривога посеред Дніпра"

Ідею задіяти пасажирські катери озвучив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Катери проходитимуть поруч із цілями російських атак

Російські окупанти періодично намагаються вдарити мостами, що з’єднують береги столиці. Вже постраждали Північний та Південний мости. За словами колишнього заступника головного архітектора Києва Віктора Гліби, міст Патона перебуває в аварійному стані.

Директор ProMobility Дмитро Беспалов звертає увагу на проблему захисту пасажирів: якщо тривога застане катер на річці, сховати людей нема де. При цьому маршрути суден проходили біля мостів – об’єктів, які атакує противник.

Перевезення – лише у крайньому випадку

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан 1-го рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає виправданим використання водного транспорту в умовах війни лише за крайньої потреби.

"Під час війни небезпечно пересуватися об'єктами, які можуть стати найімовірнішою ціллю. Тому я кажу про використання тільки в крайньому разі. Якщо станеться транспортний колапс, для важливих вантажів доведеться залучити всі наявні засоби. Небезпека буде і для мостів, і для переправ, і для плавзасобів на воді", — попереджає Павло Лавел.

Окрему загрозу експерт бачить у скупченнях людей на березі: пасажири збиратимуться біля причалів, чекаючи на рейс.

Очікування рейсу біля причалу збирає людей на березі, що експерт вважає окремою загрозою Джерело: Згенеровано ШІ

"Дніпро у нас – вузьке місце. Тому мости та переправи для ворога, очевидно, будуть об’єктами першочергової поразки. Небезпека буде і для транспорту, що курсує поруч із ними", – пояснює Павло Лакійчук.

Маневр на воді лише трохи знижує небезпеку

Перевага катера перед наземним транспортом Лакійчук бачить у волі маневру. У капітана більше варіантів дій під час нальоту, ніж у водія, який опинився на мосту.

"Автобус на мосту під час нальоту має лише два варіанти: швидко їхати далі або зупинитися. А капітан катера може маневрувати. Це краще, але небезпека зменшує ненабагато", – уточнює Павло Лакійчук.

Маневреність катера дає капітану більше варіантів дій при нальоті, але лише трохи знижує ризик Джерело: Згенеровано ШІ

Для виходу річку діє особливий режим судноплавства. У межах Києва рух суден на період воєнного стану заборонено, а дозвіл на вихід видає комендант Північної комендатури виключно на світлий час доби. Відновлення пасажирських перевезень потребує узгодження з військовими.

Як повідомляв "Телеграф", сітки на київських мостах не захищають їх від ударів, а російські дрони можуть загрожувати вантам споруд за оцінкою загрози мостам. Тому рух катерів поруч із мостами не можна вважати безпечним: джерело говорить про вразливість споруд, але не оцінює безпосередньо загрозу річковим судам.