Майже не впізнати: який вигляд мала набережна у Дніпрі до будівництва готелю "Парус"

Набережна змінилася до невпізнання

Міста змінюються з часом: з’являються нові будинки, перебудовуються вулиці, зникають старі споруди. Іноді важко уявити, яким було те чи інше місце до масштабних змін. Раніше ми розповідали про появу готелю "Парус" у Дніпрі – найвідомішому довгобуді міста. Тепер "Телеграф" пропонує дізнатися, як виглядала набережна до появи цього легендарного недобудованого об'єкта.

Набережна Дніпра – одна з найдовших у Європі. Сьогодні це популярне місце відпочинку, прогулянок та міських заходів. Однак ще кілька десятиліть тому краєвид набережної мав інший вигляд. Там, де зараз стоїть бетонний кістяк "Паруса", колись простягався відкритий простір з широкою береговою лінією. Старі знімки набережної опублікував dnepr.info.

До початку будівництва готелю в 1975 році ця ділянка набережної була облаштована, але мала зовсім інший вигляд. Тут не височів величезний каркас із бетону каркас з бетону, а відкривався вид на річку. Уздовж берега тяглися прогулянкові доріжки, зустрічалися зелені зони з деревами та квітниками. Городяни приходили сюди, щоб насолодитися свіжим повітрям, посидіти на лавках або помилуватися заходом сонця над водою. У теплі дні тут можна було побачити рибалок, а взимку – дітей, які каталися на санчатах.

Будівництво "Вітрила" стало амбітним проєктом. Передбачалося, що готель стане не лише місцем розміщення для майже тисячі гостей, а й центром тяжіння – з ресторанами, магазинами, перукарнями й навіть кегельбанами.

Однак після кількох років активних робіт процес уповільнився, а потім і зовсім зупинився. В результаті набережна змінила своє обличчя, але так і не отримала того вигляду, який задумували архітектори.

Сьогодні, дивлячись на старі фотографії, можна побачити, наскільки просторою та затишною була ця частина міста до появи недобудованого гіганта. Можливо, у майбутньому ця ділянка набережної стане місцем тяжіння, але вже у новому форматі.