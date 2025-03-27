Чим відомий колишній Потьомкінський палац, який постраждав під час атаки у Дніпрі (фото)

Потьомкінський палац, який пережив понад два століття історичних потрясінь, воєн та трансформацій, сьогодні знову пошкоджений

У місті Дніпро російські обстріли пошкодили одну з найстаріших і найважливіших архітектурних пам'яток – Потьомкінський палац. Ця будівля, зведена наприкінці XVIII століття за проєктом видатного архітектора Івана Старова, має багату історію та сьогодні є важливим культурним об'єктом міста.

Палац виконаний у стилі класицизму з шестиколонним портиком та величезним головним фасадом довжиною близько 121 метра. Активіст Дмитро Перов повідомив, що російські шахеди поцілили прямо в будівлю.

Історія Палацу

Палац розташований у центральному парку ім. Т.Г. Шевченка, де колись був сад відставного запорізького осавула Лазаря Глоби. Князь Потьомкін викупив цю територію за 3000 рублів для будівництва палацу, який мав стати резиденцією генерал-губернатора Новоросійського намісництва. Будівництво тривало з 1787 по 1790 рік під керівництвом архітектора Івана Старова, який також розробив перший генеральний план міста Катеринослава.

У 1790 році навколо палацу британський садівник В. Гульд створив розкішний сад в англійському стилі з рідкісними рослинами та оранжереями. Палац був частиною загальної композиції міста, поряд зі стінами Преображенського собору, і мав величезну центральну залу, яку підтримували дванадцять колон. Існує легенда про підземний хід від палацу до Дніпра, який міг використовуватися для швидкого переміщення чи захисту князя Потьомкіна.

Потьомкінський палац ніколи не відвідував князь Потьомкін, оскільки він помер у 1791 році до завершення будівництва. Після його смерті палац поступово занепав і лише наприкінці 1830-х років Микола I подарував його місцевому дворянству, яке провело часткову реставрацію будівлі.

У 30-х роках XIX століття питання про реконструкцію Потьомкінського палацу вже стало нагальним через жахливий стан будівлі. Даху не було, колони стояли напівзруйновані, а внутрішнє пофарбування приміщень зникло повністю. Через відсутність коштів у Катеринославській казні для утримання розкішної споруди, палац був перебудований у скромнішому вигляді. Завдяки фінансовій підтримці мецената-промисловця Олександра Миколайовича Поля, у палаці було розміщено губернський музей. Пізніше тут проводилися дворянські збори, а деякий час будівля використовувалася як заїжджий двір для духовних осіб, які відвідували Преображенський собор.

У 1918 році палац став першим корпусом Катеринославського університету, на відкритті якого виступала актриса німого кіно Віра Холодна. Під час Другої світової війни палац був серйозно пошкоджений. У 1952 році його відновили архітектори А. Баранський, С. Глушков та інженер А. Мучник. Після відновлення він став першим міжвузівським Палацом культури студентів і в 1961 році отримав ім'я Юрія Гагаріна.

Сучасність

У 1985 році Палац студентів було зачинено на реконструкцію, яка тривала сім років. У 1993 році оновлений палац знову відкрив свої двері для молоді. Сьогодні він є центром культури та духовності, де проводяться численні заходи для студентів.

Сьогодні тут знаходиться Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара. У палаці також розташовані галерея "Гетьмани України" та Музей Дніпропетровського національного університету.

Потьомкінський палац залишається важливою історичною спадщиною, яка об'єднує викладачів та студентів різних поколінь. Попри численні випробування, він продовжує бути символом культурної спадщини міста Дніпро.

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