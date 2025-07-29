Таким Дніпро бачив не кожен: у мережі показали місто з даху будівлі, куди пускають не всих (фото)

Просто так туди не потрапити, проте іноді проводяться екскурсії

У мережі показали, як виглядає Дніпро з даху центру "Менора". Вигд вельми незвичайний хоча б тому, що потрапити туди не так вже й просто.

Знімками поділилася юзерка мережі Facebook Ольга Палій. За її словами, хоча на "Менору" не можна піднятися будь-якого дня, але це можна зробити під час спеціальних екскурсій.

Вона зазначила, що подібна екскурсія коштує недорого, а вид відкривається дуже гарний. Час проведення екскурсій вона запропонувала дивитися у місцевих telegram-каналах, оскільки проходять вони нерегулярно.

Вид на Дніпро

Далеко не всі бачили місто звідси

Насолодитися краєвидом може кожен, але з нюансом

Екскурсії проводяться нерегулярно

Відвідування коштує недорого

Як відомо, "Менора" це найбільший у Європі єврейський культурний центр, що на вулиці Шолом-Алейхема, 4/26. У цьому ж будинку знаходиться центральна синагога Дніпра.

Будівля складається із семи веж, а найвища з них має 20 поверхів (77 метрів). Загальна площа комплексу перевищує 50 000 квадратних метрів.

Крім синагоги в комплексі також знаходяться музей, арт-галерея, два готелі, банкетно-ресторанний комплекс та конференц-зали різної площі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у самому центрі Києва є "бермудський трикутник", а також пояснював, як його знайти.