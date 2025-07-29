Таким Днепр видел не каждый: в сети показали город с крыши здания, куда пускают не всех (фото)

Просто так туда не попасть, однако иногда проводятся экскурсии

В сети показали как выглядит Днепр с крыши центра "Менора". Вид весьма необычный хотя бы потому, что попасть туда не так-то уж и просто.

Снимками поделилась пользовательница сети Facebook Ольга Палий. По ее словам, хотя на "Менору" нельзя подняться в любой день, но это можно сделать во время специальных экскурсий.

Она отметила, что подобная экскурсия стоит недорого, а вид открывается очень красивый. Время проведения экскурсий она предложила смотреть в местных telegram-каналах, поскольку проходят они нерегулярно.

Вид на Днепр

Далеко не все видели город отсюда

Насладиться пейзажем может каждый

Экскурсии проводятся нерегулярно

Посещение стоит недорого

Как известно, "Менора" это крупнейший в мире еврейский культурный центр, который находится на улице Шолом-Алейхема, 4/26. В этом же здании находится центральная синагога Днепра.

Здание состоит из семи башен, а самая высокая из них имеет 20 этажей (77 метров). Общая площадь комплекса превышает 50 тысяч квадратных метров.

Помимо синагоги в комплексе также находятся музей, арт-галерея, два отеля, банкетно-ресторанный комплекс и конференц-залы разной вместимости.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в самом центре Киева есть "бермудский треугольник", а также объяснял, как его найти.