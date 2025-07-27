Там загинули українські Ромео і Джульєтта: де в Карпатах є скеля смерті та кохання (фото, відео)

Скеля біля села Костилівка стала місцем останнього кроку Івана та Марічки

Історія Ромео та Джульєтти та їхнього забороненого кохання не поодинока в світі. Є такі історії і в Україні — одна з них, за легендою, сталась на Закарпатті. На околиці села Костилівка, що протягнулось між схилами Карпат уздовж річки Тиса, здіймаються дві стрімкі скелі. Одна з них стала місцем трагедії.

За легендою, Іван і Марічка покохали одне одного ще підлітками. Вона — донька заможного господаря, він — пастух з бідної родини. Їхнє кохання не витримало випробування соціальними забобонами. Батьки заборонили сватання. Молода пара піднялась на скелю та кинулась вниз з обриву в Тису. За іншою версією легенди — дівчина, не витримавши тиску, кинулась з обриву. А Іван, дізнавшись про її смерть, піднявся на скелю з іншого боку Тиси — і стрибнув також.

Висота цих скель-стрімчаків — до 20 метрів. На кожній вершині є хрест, який видно здалеку. Одна скеля називається "Скеля закоханих". Вона стала символом і місцем своєрідного паломництва. Молоді пари приходять сюди, щоби присягнутись у коханні на віки.

Інша скеля має офіційну назву "Скеля пам’яті". Вважається, що хрест на ній поставили 1863 року, коли епідемія забрала життя робітників, що будували залізницю через Карпати.

Скеля пам'яті

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