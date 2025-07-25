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У серці Києва є "бермудський" трикутник: які будівлі його утворюють та де знаходиться (фото)

Автор
Юлія Крутякова
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Містичний трикутник Києва
Містичний трикутник Києва. Фото Колаж "Телеграфу"

Утворився він навколо святині

На зміни вже почутим легендам приходять нові. Аж так після виходу у світ книги Олеся Ільченка "Місто з химерами" зʼявилась нова історія про так званий бермудський трикутник у самому серці Києва.

Формують це магічне місце три видатні архітектурні споруди. Про це пише "Вечірній Київ", посилаючись на книгу, яку присвячено творчості видатного київського зодчого Владислава Городецького.

Містичний трикутник у Києві утворюють три будівлі, фасади яких прикрашають химерні та демонічні створіння. Йдеться про Будинок з котами (Прибутковий будинок Ягимовського, або Замок Кощія) на Гоголівській, 22, Будинок з гаргуйлею, де за легендами проводили спіритичні сеанси (Велика Житомирська, 8 а) та відомий Будинок з химерами В. Городецького (Банкова, 10), який є вершиною цього трикутника.

Містичний трикутрик Києва
Містичний трикутрик Києва
Будинок з гаргуйлею або Гаргуйля на Великій Житомирській
Будинок з гаргуйлею або Гаргуйля на Великій Житомирській
Будинок з Химерами
Будинок з Химерами

Легенда оповідає, що демонічні істоти на фасадах містичних будинків ще на початку ХХ століття обʼєднались у магічну геометричну фігуру. І з того часу нібито значно послаблюють вплив Софії Київської, як головної національної християнської святині.со

Софія Київська
Софія Київська

Правдивість цієї історії складно довести, хоча доля Київської святині дійсно була непроста. У минулому сторіччі храм зачиняли комуністи, а потім прийшла Друга світова, яка дивом не зачепила Софію Київську. Проте вона досі не відкрита як повноцінний православний храм. Зараз святиня діє як музей під патронатом ЮНЕСКО. Але періодично і тут проводяться час поодинокі служби на честь приїзду Вселенського Патріарха та інших великих державних подій.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію альтернативних назв Києва.

Теги:
#Київ #Будинок з химерами #Містичні місця