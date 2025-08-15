У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Над містом піднявся стовп диму, всі подробиці (фото) - оновлено

По місту вдарили балістикою

У п'ятницю, 15 серпня, у Дніпрі вдень пролунали потужні вибухи. Попередньо Росія атакувала місто балістикою.

Про вибухи повідомляє кореспондент "Телеграфу". Як пишуть монітори, виходи балістики фіксувались зі сходу.

"Прильоти балістики у Дніпрі: у місті лунають вибухи", — пишуть місцеві канали.

Стовп диму у Дніпрі

Як пишуть монітори, вибухи пролунали в межах Дніпра. Було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Загроза балістики тривала майже 40 хвилин.

17:20 Дніпропетровська ОВА: Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджено вантажівку та мікроавтобус. Загинув чоловік, ще один – постраждав.

16:38 Відбій повітряної тривоги.

16:15 Над містом розвідувальний дрон — перебувайте в укриттях.

16:09 У Дніпрі пролунали вибухи. Деякі канали пишуть про вибухи і в Павлограді.

16:07 Загрoза застoсування балістики. Оголошено повітряну тривогу. Ракета на Дніпро або Павлоград.

Нагадаємо, що 15 серпня ввечері має відбутись зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо мирної угоди по війні в Україні. Однак в цей же день Росія обстріляла Дніпро балістикою.

Окрім того, вранці близько 5:40 пролунав вибух на заправці у Сумах. Під час заправки автомобіля "Жигулі", росіяни вдарили по АЗС безпілотником, стався вибух і займання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 15 серпня в Росії було не до сну. Адже в Курську ППО підбила багатоповерхівку, а в Сизрані спалахнув НПЗ.