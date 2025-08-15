В Днепре прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся столб дыма, все подробности (фото)
По городу ударили баллистикой
В пятницу, 15 августа, в Днепре днем прогремели мощные взрывы. Предварительно Россия атаковала город баллистикой.
О взрывах сообщает корреспондент "Телеграфа". Как пишут мониторы, выходы баллистики фиксировались с востока.
"Прилеты баллистики в Днепре: в городе раздаются взрывы", — пишут местные каналы.
Как пишут мониторы, взрывы прогремели в пределах Днепра. Было применено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Угроза баллистики длилась почти 40 минут.
16:38 Отбой воздушной тревоги.
16:15 Над городом разведывательный дрон — находитесь в укрытиях.
16:09 В Днепре раздались взрывы. Некоторые каналы пишут о взрывах и в Павлограде.
16:06 Угроза применения баллистики. Объявлена воздушная тревога. Ракета на Днепр или Павлоград.
Напомним, что 15 августа вечером должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина по мирному соглашению по войне в Украине. Однако в этот же день Россия обстреляла Днепр баллистикой.
Кроме того, утром около 5:40 прогремел взрыв на заправке в Сумах. Во время заправки автомобиля "Жигули" россияне ударили по АЗС беспилотником, произошел взрыв и возгорание.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 августа в России было не до сна. Ведь в Курске ПВО подбила многоэтажку, а в Сызрани вспыхнул НПЗ.