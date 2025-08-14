Знову не спали? Росію сколихнула хвиля вибухів, палає "багатостраждальний" НПЗ (відео)

Місцева влада визнала влучання

Росію атакували безпілотники в ніч на 14 серпня. Місцеві жителі Волгоградської області другу ніч поспіль не спали через вибухи та пожежу на НПЗ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Йдеться про НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Красноармійському районі міста.

В мережі опублікували кадри наслідків атаки. Мешканці міста писали про декілька влучань дронів по НПЗ "Лукойл" у Волгограді.

Це підтвердила і місцева влада. Там заявили, що сталось "займання та витік нафтопродуктів" на НПЗ. Губернатор Андрій Бочаров заявив, що це сталося через падіння уламків БПЛА після атаки.

"Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони Росії було відбито масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно приступили до пожежогасіння. За попередніми даними, постраждалих немає", – повідомив він.

Варто зазначити, що в аеропорту Волгограда були введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Що відомо про "Лукойл"

"Лукойл" – один з найбільших російських нафтових концернів, який активно підтримує воєнні дії росії проти України. Компанія сплачує значні податки до російського бюджету, які йдуть на фінансування війни, а також постачає пальне для російської армії. Підприємства "Лукойл" неодноразово ставали цілями українських атак як об'єкти військово-промислового комплексу агресора.

