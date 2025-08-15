У Сумах пролунав потужний вибух на заправці. Деталі та фото

Виникло займання та задимлення

Вибух на заправці у Сумах пролунав близько 5:40 у п'ятницю, 15 серпня. За попередніми даними, під час заправки автомобіля "Жигулі", стався вибух і займання на вулиці Герасима Кондратьєва.

Про це повідомляють місцеві паблики. Причина інциденту наразі невідома, також немає інформації, чи є постраждалі.

В мережі публікують фото наслідків вибуху на заправці. Видно горіння та задимлення.

Наслідки вибуху

Сталося займання

Варто розуміти, що прифронтове місто Суми щодня чує вибухи. Росіяни атакують обласний центр та прикордоння, тому вибух на заправці налякав жителів.

Нагадаємо, командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол в інтерв'ю "Телеграфу" оцінив, чи загрожує Сумам оточення росіянами. Ведеться активна робота з облаштування фортифікацій навколо Сум.

Нещодавно "Телеграф" побував у прифронтовому місті та підготував репортаж, як Суми живуть зараз. На цей час фронт так близько, що деякі ворожі FPV-дрони вже можуть підлітати до околиць Сум. Але попри обстріли та постійну загрозу, життя Сумах триває, на вулицях багато дітей із мамами. По всьому центру розклеєні листівки "Суми вистоять!", можна знайти графіті з Путіним за ґратами та словами, що "Сумщина — північний форпост України".