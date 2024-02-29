Був найкращим бомбардиром клубу в історії: помер легендарний український футболіст

Свою кар’єру майбутня легенда розпочинала у "Нафтовику" з Дрогобича

На 77 році життя помер відомий український футболіст Володимир Данилюк. Славу він здобув, граючи за львівські "Карпати".

Про велику втрату повідомив представник прес-служби львівського клубу Юрій Назаркевич. За його інформацією, Володимир Данилюк помер 28 лютого після тривалої хвороби.

Легендарний український футболіст виступав у складі "Карпат" із 1966 по 1978 роки. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу. На рахунку Володимира Данилюка 322 матчі за львів’ян, у яких він забив 94 голи.

Свою кар’єру майбутня легенда розпочинала у "Нафтовику" з Дрогобича, після чого перейшов до "Карпат". У першому сезоні він отримав перелом ноги та не зміг заявити про себе на найвищому рівні. Вже 1968 року він пробився до основного складу львів’ян, а ще через сезон виграв із командою Кубок СРСР.

У Вищій лізі чемпіонату СРСР Володимир Данилюк провів 142 матчі, в яких забив 42 голи. Він входить до числа 50 найкращих українських бомбардирів чемпіонату СРСР.

Зазначимо, що влітку 2023 року під час ракетної атаки на Львів у квартирі Володимира Данилюка вибило двері та вікна. Допомогти залишити житло йому допомогла дружина. Сам він не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку лютого з життя пішов легендарний воротар мадридського "Реала".