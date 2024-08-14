Померла сестра експрем'єра Яценюка: що стало причиною смерті (фото)

"Телеграф" розповів, що відомо про Аліну Стіл

У середу, 14 серпня, на 56-му році життя померла сестра колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Аліна Стіл. Причиною смерті став рак.

Про це повідомив Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбук. Він пише, що Аліна боролась за життя до останньої хвилини.

"Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. По собі Аліна залишила двох чудових дітей – Улянку та Джеймса. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро", — пише Яценюк.

Аліна Стіл — що відомо

Аліна Стіл (дівоче прізвище Яценюк) у Чернівцях ходила до школи №9. Вищу освіту здобула на факультеті іноземної філології в Чернівецькому державному університеті. Відмінно володіє англійською мовою.

У 1999 році Аліна переїхала до Америки. Незабаром вона вийшла заміж за Джона Стіла. У пари є спільний син Джеймс.

Однак шлюб для Аліни з американцем не перший, а третій. До цього вона була вже двічі заміжня, у неї є дочка Уляна Білоскурська, яка переїхала з мамою до Штатів.

Як зазначено на її сторінці в соціальній мережі Facebook, жінка проживає в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія). Останній допис на її сторінці опублікований 13 липня. Вона поділилась фотографією свого батька з Арсенієм Яценюком.

Раніше "Телеграф" писав, що в Чернівецькій області помер український фізик, колишній ректор Чернівецького університету Микола Ткач.