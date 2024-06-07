У Чернівцях сніжитеме півроку, а розмітку наноситимуть в 10 шарів: в області оголосили тендер на обслуговування доріг на захмарну суму

Такі цифри в тендері викликають питання щодо обґрунтованості та ефективності використання бюджетних коштів

На фоні здорожчання тарифів, відсутності електроенергії та підвищення акцизів на пальне деякі тендерні закупівлі шокують та навіть виглядають як знущання. Так, для найменшої області в Україні запропонували витратити на утримання і ремонт доріг понад пів мільярда гривень. Далі в цифрах.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області оголосила тендер на ремонт доріг на трохи більше як 664 млн грн. Назва його згідно з документацією звучить як "Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Чернівецькій області (забезпечення безпеки дорожнього руху, збереження дорожнього покриття, аварійно-відновлювальні роботи, зимове утримання при ускладнених погодних умовах)".

Тут одразу варто зауважити, що Чернівецька область – найменша в Україні, її площа – трохи більше ніж 8 тис. квадратних кілометрів. Тобто шляхом простих математичних розрахунків стає очевидним, що на один кілометр площі (не доріг) припадатиме майже 82 тис. грн.

Тендерна документація

З відкритих даних можна побачити, що загальна протяжність автомобільних доріг в Чернівецькій області – 1581.1 км. Проте в першій же технічній специфікації лише на прибирання снігу та обробку покриття закладені розрахунки на 100 000 кілометрів проходу. Тобто, по кожному кілометру дороги в області снігоочищувальна техніка має проїхати 63 рази.

Не менш цікавою виглядає заявка і на нанесення дорожньої розмітки. Якщо сумарно порахувати весь кілометраж, то дороги в Чернівецькій області мають бути промарковані найкраще в Україні. Але і тут виявляється цікаве: за ПДР України, розмітка 1.3 поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг. В тендер закладено маркування 36 км такої дороги. Єдине, що спадає на думку – це відрізок траси М19 від Румунського кордону до м. Чернівці.

У ремонт дорожнього покриття закладені такі цифри, що складається враження, ніби в області дороги відсутні взагалі, або ж до кінця року вони стану найкращими у країні. Таким чином, обсяги ремонту доріг, закладені в тендері, здаються нереалістичними та потребують ретельного аналізу та обґрунтування.

Раніше "Телеграф" писав, що Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Вартість його сягнула понад півмільйона гривень.