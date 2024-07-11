В Харькове собираются выделить полмиллиарда гривен на уборку дорог

Контракт заключается до конца 2025 года

В Харьковском горсовете обнародовали тендер на уборку дорог и улиц. На это все планируют выделить более 550 миллионов гривен.

Соответствующий тендер был размещен на сайте государственных закупок Prozorro. Аукцион должен состояться 12 июля, а компания победитель будет убирать улицы вплоть до конца 2025 года.

Согласно документации, всего в списке 57 услуг, которые включают как ручную уборку, так и уборку с использованием уборочной техники. Также в перечень услуг входит уборка подземных переходов и очистка улиц от снега и льда.

Местные чиновники объяснили Харьковскому антикоррупционному центру, что из-за непредсказуемой ситуации в городе закупку решили провести сразу на два года. Они отметили, что из-за постоянных обстрелов появляются непредсказуемые объемы работ, а из-за воздушных тревог они могут быть остановлены или замедленны.

"Во время войны часто возникают ситуации, требующие немедленного реагирования, а именно: тушение пожаров, ремонт поврежденных коммуникаций и другие аварийные работы. Из-за этих факторов планирование содержания дорог во время военного положения должно быть гибким и адаптивным, с учетом возможных изменений и неопределенностей", — объяснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

Отмечается, что Департамент уже платил за уборку дорог:

в феврале 2022 — 122 миллионов гривен;

в декабре 2022 — 287 млн;

в августе 2023 — 99,9 млн;

в декабре 2023 — 4,2 млн;

в январе 2024 — 208,9 млн;

в марте 2024 — 81 млн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дорожном тендере на Буковине на сумасшедшую сумму. Для самой маленькой области в Украине предложили потратить на содержание и ремонт дорог более полумиллиарда гривен.