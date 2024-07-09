Мільйони гривень на скотч? "Укрпошта" оголосила цікавий тендер

Компанія ще очікує на пропозиції

Акціонерне товариство "Укрпошта" вирішило закупити партію клейкої стрічки. На це у компанії планують витратити понад 17 мільйонів гривень.

Інформацію про відповідний тендер було опубліковано на порталі публічних закупівель "Prozorro". Зазначається, що очікувана вартість тендеру складає 17 118 000 гривень.

Згідно з тендерною документацією, планується закупити 600 тисяч рулонів пакувальної клейкої стрічки. Вона має бути прозорою, шириною 48 мм. У рулоні має бути 100 м стрічки.

Тендерні пропозиції мають бути подані до 12 серпня 2024 року. Також зазначається, що стрічка має бути поставлена замовнику до 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо, український національний поштовий оператор "Укрпошта" запустив нову послугу. Починаючи з 5 червня компанія запровадила оплату тари для відправки одержувачем у всіх відділеннях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Київський метрополітен оголосив про закупівлю 20 тисяч світлодіодних ламп. Переможцем тендеру стало ТОВ "Союз-Світло", яке обійшло 5 учасників. Компанія поставить лампи німецької марки OSRAM, виготовлені в Китаї, за ціною 67,9 грн/штука.