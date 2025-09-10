Вальс випускників, незламне місто і залізні люди. Як Харків творить нові символи сьогодення

Місто, яке століттями було відоме як освітній та промисловий центр, тепер творить нову візуальну історію

Харків — місто-герой, яке виборює свою свободу та незалежність. Місто щодня обстрілюють різними типами російського озброєння. Попри це тут живуть і працюють незламні люди.

"Телеграф" вирішив дізнатись у штучного інтелекту, які на його думку символи міста найбільш описують події сьогодення.

Символи мирного часу

До початку повномасштабного вторгнення Росії Харків мав свої усталені символи, які сформувалися протягом століть. Офіційний герб являє собою чотирикутний геральдичний щит, загострений знизу, подібна форма також називається французькою. На зеленому тлі щита зображені перехрещені ріг достатку і золотий кадуцей зі срібними крилами (символ бога торгівлі Меркурія), оповитий зміями срібного кольору.

Герб Харкова

Крім офіційної символіки, у мирний час Харків асоціювався з Держпромом — знаковою будівлею конструктивізму, Саржиним яром, численними університетами та статусом освітнього центру України. Місто було відомим своїм промисловим потенціалом, науковими досягненнями та культурною спадщиною.

Нові символи незламності

Проте війна кардинально змінила символічне сприйняття міста. Нейромережа запропонувала "Телеграфу" такі сучасні символи Харкова:

Напис "Харків — залізобетон"

Це неофіційний, але дуже влучний символ, який створив харківський художник Патрік Кассанеллі. Фраза та візуальний образ символізують непохитну стійкість міста перед обстрілами та руйнуваннями, а також внутрішню силу його мешканців. Логотип став популярним і його використовують на нашивках, стікерах, та як волонтерський проєкт для збору коштів на потреби ЗСУ.

Держпром у новому світлі

Хоча він і був символом Харкова в мирний час, зараз він набув нового значення. Ця монументальна будівля, що вистояла ще в Другу світову війну і пережила нові бомбардування, є уособленням незламності та живучості міста.

Герб з уламків снарядів

Це, мабуть, один з найсильніших нових символів. Його створили працівники комунального підприємства з уламків російських ракет і снарядів, які вони знаходили після обстрілів. Цей герб несе в собі глибокий сенс — перетворення зброї руйнування на символ стійкості та національної ідентичності.

Герої щоденного подвигу

Волонтери, медики та рятувальники стали справжнім символом людяності, мужності та взаємодопомоги. Вони є тим цементом, що єднає громаду і дозволяє йому функціонувати навіть під постійними обстрілами.

Вальс на світанку

Ще одним символом у Харкові стали випускники, які танцювали вальс на світанку. Фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова розлетілися мережею, ставши втіленням того, як життя продовжується попри війну, а молодість не здається перед викликами часу.

Герб сьогодення

На основі цих символів нейромережа створила сучасну інтерпретацію того, як би зараз виглядав герб Харкова в умовах сьогодення — поєднуючи традиційні елементи з новими реаліями міста, що став символом незламності українського духу.

Фото створене нейромережею для "Телеграфу"

Сучасний Харків — це місто, яке довело, що справжній достаток полягає не лише в матеріальних благах, а й у силі духу, взаємопідтримці та готовності захищати свою землю. Місто, де з уламків ворожих снарядів кують символи перемоги, а з болю й руйнувань народжується нова ідентичність — залізобетонна та непохитна.

