Ходили коні і грали люди. Ви не одразу вгадаєте, що це за місце у самому центрі Києва

На одній із найвідоміших локацій Києва колись розгорталися справжні битви розуму

У Києві в 1920-х роках розташовувалося неймовірне шахове поле просто неба, яке вражало своїми масштабами та оригінальністю. Це місце стало одним з улюблених для любителів інтелектуальної гри.

Варто зазначити, що у 1920 році на одному з найвідоміших міст для кожного українця і туристів, стояли замість фігур — люди. Вони перебували на гігантській дошці розміром з невелику площу.

Сюди приходили як досвідчені шахісти, так і просто цікаві перехожі. Дорослі нерідко влаштовували справжні турніри. Особливо видовищно виглядали партії у вечірній час.

Шахове поле у Києві на початку 1920-х років

Що там зараз знаходиться

За однією з історій на початку 1920-х років було вирішено спорудити на цій території стадіон. Але достатнього фінансування не було і спочатку тут зробили звичайне футбольне поле.

Днем його створення вважають 12 серпня 1923 року, коли на стадіоні провели змагання першої Олімпіади Київщини.

До речі, повна назва стадіону спочатку була "Червоний стадіон імені Льва Троцького". Проте пізніше, у 1928 році, назву скоротили до "Червоний стадіон", а відомого радянського політичного діяча Троцького депортували з Радянського Союзу та вбили за наказом Сталіна в Мексиці.

Проте формат такого відкритого поля дозволяв проводити тут не тільки футбольні матчі, а й такі екзотичні турніри, як "живі шахи", де роль фігур виконують люди та навіть коні.

Олімпійські ігри Київщини та новий стадіон дали потужний поштовх спортивному життю міста. Тож уже в 1935 році було оголошено конкурс на реконструкцію та поліпшення стадіону.

Як виглядав стадіон. Фото - fcdynamo.com

Реконструкцію робили багато разів

Через 5 років на стадіоні з'являються трибуни для глядачів та роздягальні для спортсменів, а також кімнати для суддів і кабінети лікарів. У той час стадіон отримав нову назву — Республіканський стадіон ім. Хрущова.

Відкриттям нового стадіону повинен був стати матч київського "Динамо" проти команди Червоної армії з Москви, проте він не відбувся. Саме цього дня, 22 червня 1941 року, почалася війна.

Матч Києва проти Москви зрештою відбувся на цьому стадіоні у 1955 році, і в ньому "Динамо", на жаль, програло.

Після Другої світової війни розпочалася ще одна реконструкція стадіону. Тривала вона 5 років через слабке фінансування у повоєнні часи. Після закінчення реконструкції на стадіоні нарешті з'явилося табло — таке, де працівник стадіону самостійно перевертає таблички з цифрами у момент зміни рахунку в матчі.

У 1966 році проводили ще одну реконструкцію, яка видалася доволі масштабною. Новий стадіон став найбільшою за місткістю трибуною у Радянському Союзі та Європі. Наступна реконструкція була присвячена Олімпійським іграм у 1980 році.

НСК "Олімпійський" після здобуття Незалежності

Після здобуття Україною незалежності стадіон змінив своє ім'я. Починаючи з 1998 року він став Національним спортивним комплексом "Олімпійський".

У 2008-2011 роках відбулася масштабна реконструкція, адже Україна готувалась до Євро-2012. Реконструкція тривала 38 місяців і коштувала 4 млрд 600 млн гривень. Уже в жовтні 2011 року головний стадіон столиці був готовий приймати гостей з усього світу.

Це найбільший стадіон країни та один з найбільших у Європі. У ньому може поміститися одночасно 70 050 глядачів, а це майже вдвічі більше за кількість населення Князівства Монако.

