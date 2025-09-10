Вальс выпускников, несокрушимый город и железные люди. Как Харьков создает новые символы современности

Город Харьков, который веками был известен как образовательный и промышленный центр, теперь создает новую визуальную историю

Харьков — город-герой, который борется за свою свободу и независимость. Город ежедневно обстреливают различными типами российского вооружения. Несмотря на это, здесь живут и работают несокрушимые люди.

"Телеграф" решил узнать у искусственного интеллекта, какие, по его мнению, символы города наиболее точно описывают события сегодняшнего дня.

Символы мирного времени

До начала полномасштабного вторжения России Харьков имел свои устоявшиеся символы, которые сформировались на протяжении веков. Официальный герб представляет собой четырехугольный геральдический щит, заостренный снизу, подобная форма также называется французской. На зеленом фоне щита изображены перекрещенные рог изобилия и золотой кадуцей с серебряными крыльями (символ бога торговли Меркурия), обвитый змеями серебряного цвета.

Герб Харькова

Кроме официальной символики, в мирное время Харьков ассоциировался с Госпромом – знаковым зданием конструктивизма, Саржиным оврагом, многочисленными университетами и статусом образовательного центра Украины. Город был известен своим промышленным потенциалом, научными достижениями и культурным наследием.

Новые символы несокрушимости

Однако война кардинально изменила символическое восприятие города. Нейросеть предложила "Телеграфу" следующие современные символы Харькова:

Надпись "Харьков — железобетон"

Это неофициальный, но очень меткий символ, созданный харьковским художником Патриком Кассанелли. Фраза и визуальный образ символизируют непоколебимую устойчивость города к обстрелам и разрушениям, а также внутреннюю силу его жителей. Логотип стал популярным и используется на нашивках, стикерах, и как волонтерский проект для сбора средств на нужды ВСУ.

Госпром в новом свете

Хотя он и был символом Харькова в мирное время, сейчас он приобрел новое значение. Это монументальное здание, выстоявшее еще во Вторую мировую войну и пережившее новые бомбардировки, является олицетворением несокрушимости и живучести города.

Герб из обломков снарядов

Это, пожалуй, один из самых сильных символов. Его создали работники коммунального предприятия по обломкам российских ракет и снарядов, которые они находили после обстрелов. Этот герб несет глубокий смысл — превращение оружия разрушения в символ устойчивости и национальной идентичности.

Герои ежедневного подвига

Волонтеры, медики и спасатели стали настоящим символом человечности, мужества и взаимопомощи. Они являются цементом, который объединяет общину и позволяет ему функционировать даже под постоянными обстрелами.

Вальс на рассвете

Еще одним символом в Харькове стали выпускники, танцующие вальс на рассвете. Фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова разлетелись по сети, став воплощением того, как жизнь продолжается несмотря на войну, а молодость не кажется перед вызовами времени.

Герб сегодняшнего дня

На основе этих символов нейросеть создала современную интерпретацию того, как бы сейчас выглядел герб Харькова в современных условиях — сочетая традиционные элементы с новыми реалиями города, что стало символом несокрушимости украинского духа.

Фото создано нейросетью для "Телеграфа"

Современный Харьков — это город, который доказал, что настоящее благосостояние заключается не только в материальных благах, но и в силе духа, взаимоподдержке и готовности защищать свою землю. Город, где из обломков вражеских снарядов куют символы победы, а из боли и разрушений рождается новая идентичность — железобетонная и непоколебимая.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас находится в Киеве вместо шахматного поля.