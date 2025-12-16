Цими електролічильниками вже не можна користуватися: харків'ян попередили про термінову заміну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Харковоблерго звертається до громадян
Однофазні індукційні електролічильники із класом точності 2,5 необхідно замінити. Харків’янам розповіли, як це зробити.
Що потрібно знати:
- Старі лічильники виведені з експлуатації ще у 2012 році
- Заміна проводиться безкоштовно
- Узгодити перевстановлення приладу можна кількома способами
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на повідомлення Харківобленерго.
Енергетики нагадують, що це лічильники старого типу, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів мають бути виведені з експлуатації ще до 2012 року, проте, на жаль, частина таких пристроїв досі використовується.
"Cпоживачі можуть звернутися до наших фахівців і погодити дату та час заміни таких лічильників. Всі роботи повністю безкоштовні", — розповів комерційний директор АТ "Харківобленерго" Денис Кононець.
Як замінити лічильник:
- надіслати звернення через "Особистий кабінет" або розділ "Зворотний зв’язок" на сайті обленерго;
- звернутися особисто до розрахунково-сервісного центру АТ "Харківобленерго" у м. Харкові;
- зателефонувати до кол-центру: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413.
Також можна замінити лічильник двотарифним за власною ініціативою.
Вартість двозонного лічильника в Україні коливається від 1500 до 8000+ гривень за сам прилад, залежно від типу (1-фазний чи 3-фазний) та виробника, а повна вартість послуги (лічильник + встановлення + пломбування) може сягати 3200 — 5800+ грн для 1-фазного та 3-фазного відповідно, хоча іноді обленерго пропонують встановлення "день-ніч" майже безкоштовно, або навіть компенсують частину вартості.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укренерго перестали зазначати кількість черг відключень світла.