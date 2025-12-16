Цими електролічильниками вже не можна користуватися: харків'ян попередили про термінову заміну

Харковоблерго звертається до громадян

Однофазні індукційні електролічильники із класом точності 2,5 необхідно замінити. Харків’янам розповіли, як це зробити.

Що потрібно знати:

Старі лічильники виведені з експлуатації ще у 2012 році

Заміна проводиться безкоштовно

Узгодити перевстановлення приладу можна кількома способами

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на повідомлення Харківобленерго.

Енергетики нагадують, що це лічильники старого типу, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів мають бути виведені з експлуатації ще до 2012 року, проте, на жаль, частина таких пристроїв досі використовується.

"Cпоживачі можуть звернутися до наших фахівців і погодити дату та час заміни таких лічильників. Всі роботи повністю безкоштовні", — розповів комерційний директор АТ "Харківобленерго" Денис Кононець.

Як замінити лічильник:

надіслати звернення через "Особистий кабінет" або розділ "Зворотний зв’язок" на сайті обленерго;

звернутися особисто до розрахунково-сервісного центру АТ "Харківобленерго" у м. Харкові;

зателефонувати до кол-центру: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413.

Також можна замінити лічильник двотарифним за власною ініціативою.

Вартість двозонного лічильника в Україні коливається від 1500 до 8000+ гривень за сам прилад, залежно від типу (1-фазний чи 3-фазний) та виробника, а повна вартість послуги (лічильник + встановлення + пломбування) може сягати 3200 — 5800+ грн для 1-фазного та 3-фазного відповідно, хоча іноді обленерго пропонують встановлення "день-ніч" майже безкоштовно, або навіть компенсують частину вартості.

