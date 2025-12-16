Зігрієш усю сім’ю: тільки ця деревина дає тепла найбільше

Як найефективніше зігріти будинок. Фахівці кажуть, що є три різновиди деревини, які віддають найбільшу кількість тепла.

З настанням зими, та ще й в умовах регулярних відключень електрики багато хто згадав про переваги проживання в приватному будинку з каміном або з твердопаливним котлом. Але щоб вашій родині було тепліше, варто нагадати, що певні види деревини здатні дати більше тепла.

Важливо: чи можна використовувати мінімум деревини, але отримати максимум тепла? Можна, і тільки ці три види дерева здатні впоратися із цим завданням. Це береза, вільха та дуб.

Береза може похвалитися високою тепловіддачею. Причому ця деревина після згоряння залишає мінімальну кількість золи та вугілля, майже вся повністю йде в тепло. Єдиним її мінусом є велика потреба в кисні, а якщо його не вистачатиме, на стінках топки утворюватиметься березовий дьоготь і буде потрібне додаткове чищення димарів. Вільха дуже подобається тим, у кого в будинку встановлений камін. Ця деревина гарна сама по собі, вона довго горить, виділяє мало диму і на її полум’я можна довго милуватися, отримуючи масу естетичного задоволення. Дуб очолює цей рейтинг, виділяючи найбільшу кількість тепла. Це популярна тверда порода дерева, що горить повільно, приємно пахне. Головне пам’ятати, що для опалення бажано купувати дуб середнього віку , оскільки дуже старі дерева мають більш рихлу структуру.

