Парламент ухвалив закон про щоденну Хвилину мовчання, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 14144 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації", що регламентує проведення щоденної Хвилини мовчання о 9 ранку. За проєкт Закону проголосували 314 народних депутатів України.

Про це повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк, яка є ініціаторкою законопроєкту. Співавторами документа стали ще 55 народних депутатів України з усіх фракцій, зокрема – президія Верховної Ради.

Представляючи законопроєкт у сесійній залі, Олена Кондратюк зазначила, що не тільки народні депутати є авторами ініціативи. "Це законопроєкт Ірини Цибух. Героїні України посмертно, госпітальєрки, дівчини, якій назавжди залишилося 25. Вона почала переосмислювати культуру пам’яті і культуру вшанування загиблих", – зазначила віцеспікерка.

За її словами, це також законопроєкт активістів з громадської організації "Вшануй", які займаються популяризацією Хвилини мовчання щодня о 9-й ранку. "Це законопроєкт тисяч мам і тат, дружин, чоловіків, сестер і братів, дітей, які лишилися сиротами. Їм так важливо відчувати, що смерть їхньої близької людини була недаремною", – додала Олена Кондратюк.

Вона підкреслила, що багато українських міст, бізнесів, установ та державних органів уже долучилися до ініціативи щоденної Хвилини мовчання о 9-й ранку.

"Культура пам’яті шириться не примусом, а м’якою адвокацією. І це правильно. Цим законопроєктом ми створюємо технічні умови і стандарти, за якими може відбуватися Хвилина мовчання. До Кодексу цивільного захисту України вносяться зміни, які розв’язують руки місцевій владі та дозволяють використовувати загальнонаціональну систему оповіщення для щоденного оголошення Хвилини мовчання", — повідомила віцеспікерка.

Крім того, за її словами, на реалізацію положень указу президента України Закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" доповнюється новою частиною, яка регламентує єдиний підхід до організації і поширення Хвилини мовчання.

"Ми з вами формуємо нову культуру пам’яті і вшанування тих, завдяки кому ми живемо", — підсумувала віцеспікерка Олена Кондратюк, додавши, що за процедурою законопроєкт ще має бути проголосований у другому читанні та в цілому.