Этими электросчетчиками уже нельзя пользоваться: харьковчан предупредили о срочной замене

Харьковоблэрго обращается к гражданам

Однофазные индукционные электросчетчики с классом точности 2,5 необходимо заменить. Харьковчанам рассказали, как это сделать.

Что нужно знать:

Старые счетчики выведены из эксплуатации еще в 2012 году

Замена проводится бесплатно

Согласовать переустановку прибора можно несколькими способами

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на сообщение Харьковоблэнерго.

Энергетики напоминают, что это счетчики старого типа, которые в соответствии с постановлением Кабинета Министров должны быть выведены из эксплуатации еще до 2012 года, однако, к сожалению, часть таких устройств до сих пор используется.

"Потребители могут обратиться к нашим специалистам и согласовать дату и время замены таких счетчиков. Все работы полностью бесплатны", — рассказал коммерческий директор АО "Харьковоблэнерго" Денис Кононец.

Как заменить счетчик:

отправить обращение через "Личный кабинет" или раздел "Обратная связь" на сайте облэнерго;

обратиться лично в расчетно-сервисный центр АО "Харьковоблэнерго" в г. Харькове;

позвонить в колл-центр: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413.

Также можно заменить счетчик двухтарифным по собственной инициативе.

Стоимость двухзонного счетчика в Украине колеблется от 1500 до 8000+ гривен за сам прибор, в зависимости от типа (1-фазный или 3-фазный) и производителя, а полная стоимость услуги (счетчик + установка + пломбирование) может достигать 3200 — 5800+ грн для 1-фазной и 3- фазного соответственно, хотя иногда облэнерго предлагают установку "день-ночь" почти бесплатно, или даже компенсируют часть стоимости.

