В одному з міст України зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

У Дніпрі з наступного року встановлюються нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення

У Дніпрі з 1 січня 2026 року почнуть діяти нові тарифи на воду. Міська влада збільшила ціни на централізоване водопостачання та водовідведення, але лише для частини абонентів.

Про це йдеться у рішенні Дніпровської міської ради. Нові тарифи дозволять зекономити абонентам, які отримують послуги від Придніпровської ТЕС.

Згідно з документом, тарифи на водопостачання становитимуть 28,68 грн за кубометр, а за водовідведення — 16,78 грн за кубометр. Ціна вказані вже з урахуванням ПДВ.

Рішення міської ради Дніпра

Водночас, зараз у Дніпрі чинні наступні тарифи на послугу з централізованого водопостачання – 16,94 грн за кубометр. Тариф на послугу з централізованого водовідведення – 13,46 грн за кубометр.Таким, чином різниця у вартості водопостачання становить 11,74 грн за кубометр. А водовідведення — 3,32 грн за кубометр.

Чинні тарифи у Дніпрі

Які зараз тарифи для Придніпровської ТЕС

З 1 січня 2025 року КП "Дніпроводоканал" встановило для Придніпровської ТЕС тарифи на водопостачання — 31,38 грн за кубометр. Вартість водовідведення — 20,63 грн за кубометр.

Таким чином, нові тарифи будуть нижчими за вже встановлені. Водопостачання подешевшає на 2,7 грн за кубометр, а водовідведення — на 3,85 грн за кубометр.

Тарифи Дніпроводоканал

Нові тарифи на комунальні послуги від Придніпровської ТЕС встановлюються з початку наступного року. Оскільки обидва тарифи вже враховують ПДВ, додаткових нарахувань не буде.

