Ледь не розвалився під час будівництва: маловідомі факти про Володимирський собор, який пошкодили росіяни
- Автор
-
- Дата публікації
-
У храмі зберігаються мощі святої великомучениці Варвари
Під час російської атаки в четвер, 19 листопада, уламки безпілотника впали в Шевченківському районі Києва, де стоїть Володимирський собор. У храму цікава історія, оповита легендами.
"Телеграф" зібрав цікаві факти про Володимирський собор. Один із них – у храмі зберігають святиню, старшу за саму споруду.
Куди зникли шість куполів
Собор задумали звести до 900-річчя хрещення Русі й присвятити князю Володимиру Великому. У 1853 році імператор Микола I обрав для нього місце неподалік Золотих воріт. На кресленнях архітектора Івана Штрома храм мав вінчати тринадцять куполів. Та почалася Кримська війна, грошей забракло – проєкт довелося переробити.
Пожертви збирали вісім років і отримали близько 100 тисяч рублів. Києво-Печерська лавра передала мільйон цеглин, які випалили на власному заводі. У 1862 році перший камінь заклали вже на нинішньому місці, навпроти Ботанічного саду. У зведеного собору сім куполів, два з них здіймаються над дзвіницями.
Навіщо собору вісім кам’яних підпор
Через чотири роки після початку робіт будівельники взялися за куполи, і тоді арки та склепіння почали тріскатися. Роботи зупинили. У 1875 році до порятунку недобудованого собору залучили інженера Рудольфа Бернгарда. Він запропонував укріпити стіни вісьмома зовнішніми підпорами – контрфорсами. Додаткову опору мали забезпечити три масивні прибудови перед входами.
Будівництво завершив київський архітектор Володимир Ніколаєв у 1882 році. Собор освятили лише у 1896-му, через чотирнадцять років. Саме оздоблення подарувало храму один із найвпізнаваніших образів – Богородицю з маленьким Христом над головним вівтарем.
Як на вологій штукатурці побачили Богородицю
У січні 1885 року штукатурка за вівтарем висихала нерівномірно. Адріан Прахов, який керував оздобленням собору, розгледів серед темніших плям постать жінки з дитиною на руках. Збереглася репродукція його замальовки. Поруч із силуетом Прахов занотував, що фігура утворилася з плям на штукатурці.
Далі починається легенда. Переказують, що за кілька місяців художник Віктор Васнецов приніс власний ескіз Богородиці. Прахов порівняв його зі своєю замальовкою й нібито побачив ту саму постать. Є й родинна версія походження однієї деталі розпису. За переказом, жест маленького Христа, який широко розводить руки на руках у Марії, художник підгледів у власного сина.
Київська святиня, старша за сам собор
У Володимирському соборі зберігають мощі святої великомучениці Варвари. За церковним переказом, їх привезла з Константинополя візантійська царівна Варвара, коли приїхала до Києва, щоб побратися з князем Святополком Ізяславичем. Літопис під 1108 роком згадує, як Святополк заклав Михайлівську Золотоверху церкву.
Століттями паломники приходили до мощей Варвари саме в Михайлівський Золотоверхий собор. У 1930-х роках радянська влада знищила храм, але реліквія вціліла. У 1961 році її перенесли до Володимирського собору. Так святиня давнього княжого Києва опинилася в храмі, який кияни звели вже у XIX столітті.
Російський дрон пошкодив скління собору
Увечері 19 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі уламки впали на відкритій території, а пошкоджень зазнали більше ніж 10 автівок.
"Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також – скління будівлі одного з іноземних посольств", – йдеться у дописі.
У столичних Telegram-каналах публікують фото з місця події.
Нагадаємо, під час ліквідації наслідків атаки на Києво-Печерську лавру допомагати прийшли лише 5 осіб зі 140 ченців Московського патріархату.