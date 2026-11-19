У храмі зберігаються мощі святої великомучениці Варвари

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Під час російської атаки в четвер, 19 листопада, уламки безпілотника впали в Шевченківському районі Києва, де стоїть Володимирський собор. У храму цікава історія, оповита легендами.

"Телеграф" зібрав цікаві факти про Володимирський собор. Один із них – у храмі зберігають святиню, старшу за саму споруду.

Куди зникли шість куполів

Собор задумали звести до 900-річчя хрещення Русі й присвятити князю Володимиру Великому. У 1853 році імператор Микола I обрав для нього місце неподалік Золотих воріт. На кресленнях архітектора Івана Штрома храм мав вінчати тринадцять куполів. Та почалася Кримська війна, грошей забракло – проєкт довелося переробити.

Будівництво собору завершили 1882 року, а освятили лише через чотирнадцять років Джерело: Відкриті джерела

Пожертви збирали вісім років і отримали близько 100 тисяч рублів. Києво-Печерська лавра передала мільйон цеглин, які випалили на власному заводі. У 1862 році перший камінь заклали вже на нинішньому місці, навпроти Ботанічного саду. У зведеного собору сім куполів, два з них здіймаються над дзвіницями.

Навіщо собору вісім кам’яних підпор

Через чотири роки після початку робіт будівельники взялися за куполи, і тоді арки та склепіння почали тріскатися. Роботи зупинили. У 1875 році до порятунку недобудованого собору залучили інженера Рудольфа Бернгарда. Він запропонував укріпити стіни вісьмома зовнішніми підпорами – контрфорсами. Додаткову опору мали забезпечити три масивні прибудови перед входами.

Собор освятили лише через чотирнадцять років після завершення будівництва Джерело: Відкриті джерела

Будівництво завершив київський архітектор Володимир Ніколаєв у 1882 році. Собор освятили лише у 1896-му, через чотирнадцять років. Саме оздоблення подарувало храму один із найвпізнаваніших образів – Богородицю з маленьким Христом над головним вівтарем.

Як на вологій штукатурці побачили Богородицю

У січні 1885 року штукатурка за вівтарем висихала нерівномірно. Адріан Прахов, який керував оздобленням собору, розгледів серед темніших плям постать жінки з дитиною на руках. Збереглася репродукція його замальовки. Поруч із силуетом Прахов занотував, що фігура утворилася з плям на штукатурці.

Далі починається легенда. Переказують, що за кілька місяців художник Віктор Васнецов приніс власний ескіз Богородиці. Прахов порівняв його зі своєю замальовкою й нібито побачив ту саму постать. Є й родинна версія походження однієї деталі розпису. За переказом, жест маленького Христа, який широко розводить руки на руках у Марії, художник підгледів у власного сина.

Київська святиня, старша за сам собор

У Володимирському соборі зберігають мощі святої великомучениці Варвари. За церковним переказом, їх привезла з Константинополя візантійська царівна Варвара, коли приїхала до Києва, щоб побратися з князем Святополком Ізяславичем. Літопис під 1108 роком згадує, як Святополк заклав Михайлівську Золотоверху церкву.

Оздоблення стало важливою частиною впізнаваного образу собору Джерело: Відкриті джерела

Століттями паломники приходили до мощей Варвари саме в Михайлівський Золотоверхий собор. У 1930-х роках радянська влада знищила храм, але реліквія вціліла. У 1961 році її перенесли до Володимирського собору. Так святиня давнього княжого Києва опинилася в храмі, який кияни звели вже у XIX столітті.

Російський дрон пошкодив скління собору

Увечері 19 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі уламки впали на відкритій території, а пошкоджень зазнали більше ніж 10 автівок.

"Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також – скління будівлі одного з іноземних посольств", – йдеться у дописі.

У зведеного собору сім куполів, два з них здіймаються над дзвіницями Джерело: Відкриті джерела

У столичних Telegram-каналах публікують фото з місця події.

Після падіння уламків у районі пошкоджень зазнали понад десять автомобілів Джерело: Відкриті джерела

Після падіння уламків у Шевченківському районі пошкоджень зазнали понад десять автівок Джерело: Відкриті джерела

Нагадаємо, під час ліквідації наслідків атаки на Києво-Печерську лавру допомагати прийшли лише 5 осіб зі 140 ченців Московського патріархату.