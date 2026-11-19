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Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив, що кримінальна справа НАБУ проти нього сфальсифікована, та висловив готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свою невинуватість. Аналогічну перевірку він запропонував пройти директору НАБУ Семену Кривоносу та керівнику САП Олександру Клименку.

Про це Дука написав у своєму Telegram-каналі.

"Я готовий далі йти на поліграф, аби підтвердити свої слова. Чи готові те саме зробити Клименко та Кривонос?" — заявив генерал.

Дука переконаний, що кримінальне провадження проти нього сфабриковане та пов’язане з його професійною діяльністю, зокрема розслідуваннями можливих корупційних правопорушень серед співробітників і керівництва антикорупційних органів.

За його словами, він готовий відкрито відповідати на всі запитання, зокрема під час засідань парламентської Тимчасової слідчої комісії. Такої самої відкритості генерал очікує від керівників НАБУ та САП.

Дука також наголосив, що не йдеться про конфлікт між СБУ та НАБУ як державними органами. За його позицією, питання стосуються конкретних посадовців антикорупційних структур та їхньої можливої причетності до корупційних правопорушень.