Закриття кордону з Польщею: Буде дорого та довго

Польський прем’єр заявив, що його країна може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі

Затримки з постачанням товарів перед початком весняних польових робіт, ріст цін та збільшення строків доставки, черги біля інших кордонів — такими можуть бути лише деякі з можливих наслідків за різних сценаріїв тимчасового закриття кордону України та Польщі для торгівлі.

Днями про таку вірогідність попередив польський прем’єр Дональд Туск. Він сказав, що польська та українська сторони обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Українські офіційні особи щодо цього заспокоюють, проте активна бізнес-спільнота прораховує можливі варіанти та виступає з попередженнями.

"Телеграф" поцікавився в представників українського й польського бізнесу, чого очікувати, якими будуть наслідки, чи зникнуть товари з полиць, а також зазирнув у статистику товарообміну між країнами. Виявилося, що за іронією долі, за блокування заплатять більше також європейські та польські покупці. Детальніше про це читайте у нашій статті.

Польща VS Україна. Хто більше заробив

Польща — це країна, куди минулого року Україна продала найбільше своїх товарів та послуг. Попри це Варшава змогла заробити на Києві більшу суму. Так, за даними Державної митної служби України, у 2023 році ми поставили у Польщу товарів на 4,7 млрд доларів (це експорт). У питанні імпорту (купляємо з-за кордону) товарів в Україну Польща зайняла друге місце, поступившись лише Китаю, та продала нам різноманітних продуктів на 6,6 млрд доларів. Математика проста — Польща заробляє на Україні більше (4,7 млрд доларів проти 6,6 млрд доларів), ніж Україна на Польщі.

Центральний статистичний офіс Польщі або ще скорочено GUS, також звернув увагу ну те, що попри війну з Росією, 2023 року Україна стала сьомим ринком польського експорту. Частка України в експорті польських товарів у 2023 році зросла до 3,2% (було 2,8 % рік до цього). Мовляв, це найбільше зростання, беручи до уваги першу десятку найважливіших експортних ринків для Польщі. Також GUS назвав вищу цифру експорту за ДМСУ — це 12,3 млрд доларів за рік.

Експорт з України в Польщу впав у квітні 2023 року

Експорт з України в Польщу суттєво впав у квітні 2023 року, показує дашборд Офісу з розвитку підприємництва та експорту та проєкту "Дія.Бізнес" на основі даних Держмитслужби. Саме тоді в українського зерна почалися проблеми на західному кордоні. Бо 15 квітня Польща заборонила імпорт зерна, овочів, мʼяса та іншої агропродукції з України

Хто скільки чого постачає

Якщо подивитися, які позиції Польща експортує в Україну — серед п’ятірки лідерів будуть паливо, транспорт, пластмаса й полімерні матеріали, побутова техніка, добрива.

Перероблені овочі та консервації на українських прилавках принесли полякам 71,36 млн доларів у минулому році

Але також левова частина імпорту на десятки мільйонів доларів припадає на польські харчові продукти. Це овочі (ми імпортуємо навіть буряк і моркву), сири, хлібобулочні вироби, макарони, консервації.

Польща за рік поставила в Україну молочних продуктів на 96,69 млн доларів

Структура імпорту з Польщі в Україну за 2023 рік виглядає так:

Імпорт з Польщі Імпорт з Польщі Імпорт з Польщі

Найбільше минулого року Україна поставляла у Польщу чорних металів, олії, продуктів для годівлі тварин, руди, дерева. Структура експорту з України в Польщу виглядає так:

Українські товари, які постачаються у Польщу Українські товари, які постачаються у Польщу

Загальні втрати від закриття кордону будуть суттєвими для обох країн, попереджає Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко у коментарі "Телеграфу".

"Якщо поглянути на загальний товарообіг між Польщею та Україно, то Польща має позитивне сальдо — тобто вони більше до нас експортують, ніж ми до них. Тому можуть бути великі втрати для поляків з приводу того, що вони втрачають такий ринок, як наш", — пояснює Хоменко.

Якими будуть наслідки, якщо кордон закриють?

Західний польський кордон — найбільший. Тимчасове його закриття стане логістичним викликом, адже об’їжджати його це далеко й дорого. Перш за все, це позначиться на цінах продукції, зазначає Хоменко.

Олег Хоменко, Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу

"Ми можемо говорити про прямі та непрямі збитки, і не тільки про аграріїв. Перш за все, що нас цікавить — через польський кордон йде (в Україну, — ред.) постачання товарно-матеріальних цінностей: насіння, засоби захисту, добрива. Західний польський кордон — найбільший. І через нього надходить дуже великий обсяг цих товарів. Це означає, що компанії, які це все постачають, будуть переорієнтовуватися на об’їзд Польщі, та це збільшить логістичне плече. Тому як результат це позначиться на вартості цієї продукції, яка буде постачатися", — пояснює Олег Хоменко.

Другий можливий негативний наслідок — строки доставок польського імпорту, вони теж можуть зрости. Затримки з постачанням товарів можуть виникнути особливо "вчасно" — тобто перед початком весняних польових робіт.

"Якщо ситуація загостриться і дійде до повного блокування, та нічого не буде їхати, то можуть перед початком весняних польових робіт бути затримки з постачанням товарів. Тому що треба буде переорієнтовуватися, шукати нові маршрути, переоформлювати документи та воно буде йти сюди. Тому це може бути затримка", — стверджує Хоменко.

Закриття кордону загрожує затримками імпорту, необхідного для посівної в Україні

Друге, через, що може бути затримка — це низька пропускна спроможність інших кордонів. Великі потоки, які йшли до нас через Польщу, будуть переорієнтовуватись на інші країни. Там пропускна спроможність буде страждати, бо буде великий наплив транспорту. Що стосується експорту сільськогосподарської продукції, то на сьогодні 95% експорту зерна виходить з України по глибоководних портах Великої Одеси. Тому великих обмежень і проблем в плані експорту сільськогосподарської продукції не буде, стверджує Хоменко.

Готова продукція з доданою вартістю, яку ми експортуємо у Польщу, може здорожчати. І платити за це доведеться кінцевим споживачам.

"Це м’ясо, молочна продукція, кондитерські вироби. Польський та загальноєвропейський ринки є обширним та преміальним. Звичайно, що все це також відіб'ється на вартості цієї продукції, за яку заплатять кінцеві споживач. Логістичні витрати лягатимуть на кожну одиницю товару", — зазначає генеральний директор УКАБ, додаючи, що у разі негативного сценарію Україна має виходи на європейські ринки в обхід Польщі.

Водночас Хоменко заспокоює, що дефіциту товарів в Україні не очікується: ми повністю себе забезпечуємо продовольством, імпортуємо товари також з інших країн, які швидко замінять на полицях польські товари.

Чи зникнуть польські товари з полиць в Україні?

Для прикладу, візьмемо доступний за цінами одяг з мас-маркету. Зараз в українських торгових центрах широко представлена польська компанія LPP, до якої входять бренди Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay. У відповідь на питання "Телеграфу" щодо того, чи зникне/здорожчає їхній одяг в Україні, в LPP зазначили, що готові до розвитку подій відповідно до різних сценаріїв.

"Ми уважно стежимо за поточною ситуацією, але можливе закриття польсько-українського кордону наразі залишається лише припущеннями. Тому на цей момент ми ведемо свою діяльність, як і раніше, але ми готові до розвитку подій відповідно до різних сценаріїв. За необхідності ми будемо реагувати, адаптуючись до поточних умов", — заспокоїли в LPP.

Одяг Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay також постачають з Польщі

Асоціація ритейлерів України у коментарі "Телеграфу" повідомила, що зараз український ритейл робить усе можливе, аби стримувати ціни для українських споживачів. Але тільки через ускладнення та здорожчання логістики (завезення через альтернативні маршрути) рано чи пізно позначиться на ціновій політиці, коли будуть вичерпані попередні товарні запаси.

Блокування польсько-українського кордону спричинило значні виклики для торговельних мереж, обмеживши імпорт товарів та спричинивши затримки у постачанні. Ситуація набуває критичного масштабу, адже час очікування на перетин кордону у деяких випадках досягає місяця.

Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через сусідні держави (Угорщину чи Румунію), що призводить труднощів та подовження терміну доставки на 2-3 дні. В Асоціації вже бачать ріст цін на міжнародні транспортні перевезення — на 20-30 %, а подекуди і до 40%.

"Через довший час доставка товарів, деякі вже прибувають протермінованими і їх не можуть розміщувати на полицях супермаркету. Ціни на продукти можуть зрости. Але слід врахувати, що ритейлери не перекладають підвищення цін на кінцевого споживача, він намагатиметься балансувати коштом своєї маржинальності", — зазначили в Асоціації.

Українські ритейлери очікують можливі недопоставки товарів та зростання цін, але наразі ситуація залишається стабільною завдяки наявності товарних запасів у постачальників.

Основна частина значущих товарів, таких як молочні продукти, крупи, хліб, та овочі, продовжує вироблятися в Україні, забезпечуючи стабільність на ринку цих продуктів. Однак, певні труднощі виникають з імпортними фруктами та овочами, особливо з бананами, які вимагають певного ступеня зрілості для продажу. У зв'язку з тривалим очікуванням на кордоні, що може становити від двох до трьох тижнів через поточне блокування. Виникає ризик дефіциту цих продуктів у роздрібних мережах, що може призвести до зростання їхніх цін. Крім того, деякі компанії вже стикаються з необхідністю відмовитися від імпорту певних категорій товарів через ці логістичні перешкоди.

Під час війни Польща зарекомендувала себе як справжній друг України, відкрила свої двері для мільйонів українських біженців та однією з перших надала зброю, доводячи до партнерів на Заході необхідність допомоги. Сповідаємося, що у питанні торгівлі з нашим західним сусідом переможе здоровий ґлузд, та дві країни-союзниці досягнуть згоди у ці непрості часи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі біля білоруського кордону при роботі над розслідуванням щодо торгівлі російськими товарами поліція затримала українського журналіста Михайла Ткача.