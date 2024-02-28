Блокада кордону: Туск заявив, що Польща з Україною на порозі кардинального рішення

Влада Польщі не буде приймати жодних рішень без погодження з Київом

На тлі блокади польських фермерів кордону з Україною і знищення тонн зерна, що триває, влада країни говорить про повне закриття кордону з нашою країною, тим самим припинивши двосторонню торгівлю. Це може бути тимчасовий захід.

Про це сьогодні на пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передають польські ЗМІ. Реакції української сторони на це вирішення ситуації наразі немає.

Польський прем'єр зазначив, що переговори про тимчасове повне закриття кордону вже тривають із владою України. Водночас він наголосив, що готовий "приймати важкі рішення" щодо кордону з Україною, але перед цим неодмінно буде проведено консультацію з українською стороною, щоб уникнути "непотрібної напруженості".

"Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною", — наводить слова Туска видання РАР.

Дональд Туск назвав це рішення болючим для обох сторін і додав, що довгострокове рішення має бути обов'язково знайдено. Насамперед влада Польщі має намір провести переговори з фермерами, які вже заплановані на четвер, 29 лютого.

Також, за його словами, Україна закуповує набагато більше товарів у Польщі, аніж продає.

"Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", — сказав він, пише Тysol.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Польщі утилізують українську кукурудзу, яку висипали з вагонів потяга. Йдеться про десятки тонн.