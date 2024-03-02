Закрытие границы с Польшей: Будет дорого и долго

Польский премьер заявил, что его страна может временно закрыть границу с Украиной для торговли

Задержки с поставкой товаров перед началом весенних полевых работ, рост цен и увеличение сроков доставки, очереди у других границ — такими могут быть лишь некоторые из возможных последствий при разных сценариях временного закрытия границы Украины и Польши для торговли.

На днях о такой вероятности предупредил польский премьер Дональд Туск. Он сказал, что польская и украинская стороны обсуждают временное закрытие границы и прекращение обмена товарами. Украинские официальные лица по этому поводу успокаивают, однако активное бизнес-сообщество просчитывает возможные варианты и выступает с предупреждениями.

"Телеграф" поинтересовался у представителей украинского и польского бизнеса, чего ожидать, какими будут последствия, исчезнут ли товары с полок, а также заглянул в статистику товарообмена между странами. Оказалось, что по иронии судьбы за блокировку заплатят больше также европейские и польские покупатели. Детальнее об этом читайте в нашей статье.

Польша VS Украина. Кто больше заработал

Польша — это страна, куда в прошлом году Украина продала больше своих товаров и услуг. Несмотря на это, Варшава смогла заработать на Киеве большую сумму. Так, по данным Государственной таможенной службы Украины, в 2023 году мы поставили в Польшу товаров на 4,7 млрд. долларов (это экспорт). В вопросе импорта (покупаем из-за границы) товаров в Украину Польша заняла второе место, уступив только Китаю, и продала нам разнообразных продуктов на 6,6 млрд долларов. Математика проста – Польша зарабатывает на Украине больше (4,7 млрд долларов против 6,6 млрд долларов), чем Украина на Польше.

Центральный статистический офис Польши или еще сокращенный GUS также обратил внимание на то, что несмотря на войну с Россией, в 2023 году Украина стала седьмым рынком польского экспорта. Доля Украины в экспорте польских товаров в 2023 году выросла до 3,2% (было 2,8% годом ранее). Мол, это самый большой рост, учитывая первую десятку важнейших экспортных рынков для Польши. Также GUS назвал более высокую цифру экспорта по ГТСУ – это 12,3 млрд долларов в год.

Экспорт из Украины в Польшу рухнул в апреле 2023 года

Экспорт из Украины в Польшу существенно упал в апреле 2023 года, показывает дашборд Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и проекта "Дія.Бізнес" на основе данных Гостаможслужбы. В это время у украинского зерна начались проблемы на западной границе. Потому что 15 апреля Польша запретила импорт зерна, овощей, мяса и другой агропродукции из Украины.

Кто сколько чего поставляет

Если посмотреть, какие позиции Польша экспортирует в Украину, среди пятерки лидеров будут топливо, транспорт, пластмасса и полимерные материалы, бытовая техника, удобрения.

Переработанные овощи и консервации на украинских прилавках принесли полякам 71,36 млн. долларов в прошлом году

Но также львиная часть импорта на десятки миллионов долларов приходится на польские продукты питания. Это овощи (мы импортируем даже свеклу и морковь), сыры, хлебобулочные изделия, макароны, консервации.

Польша за год поставила в Украину молочных продуктов на 96,69 млн долларов

Структура импорта из Польши в Украину за 2023 год выглядит так:

Импорт из Польши Импорт из Польши Импорт из Польши

Больше прошлого года Украина поставляла в Польшу черных металлов, масла, продуктов для кормления животных, руды, дерева. Структура экспорта из Украины в Польшу выглядит так:

Украинские товары, поставляемые в Польшу Украинские товары, поставляемые в Польшу

Общие потери от закрытия границы будут существенными для обеих стран, предупреждает генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко в комментарии "Телеграфу".

"Если взглянуть на общий товарооборот между Польшей и Украиной, то у Польши есть положительное сальдо — то есть они больше к нам экспортируют, чем мы к ним. Поэтому могут быть большие потери для поляков из-за того, что они теряют такой рынок, как наш", – объясняет Хоменко.

Какими будут последствия, если границу закроют?

Западная польская граница — самая большая. Временное его закрытие станет логистическим вызовом, ведь объезжать его это далеко и дорого. Прежде всего это скажется на ценах продукции, отмечает Хоменко.

Олег Хоменко, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса

"Мы можем говорить о прямом и косвенном ущербе, и не только об аграриях. Прежде всего, что нас интересует — через польскую границу идет (в Украину, — ред.) поставки товарно-материальных ценностей: семена, средства защиты, удобрения. Западный польская граница — самая большая, и через нее поступает очень большой объем этих товаров, что означает, что компании, которые это все поставляют, будут переориентироваться на объезд Польши, и это увеличит логистическое плечо. Потому как результат это скажется на стоимости этой продукции, которая будет поставляться", — объясняет Олег Хоменко.

Второе возможное негативное последствие — сроки доставок польского импорта, они тоже могут возрасти. Задержки с поставкой товаров могут возникнуть особенно "вовремя" — то есть перед началом весенних полевых работ.

"Если ситуация усугубится и дойдет до полной блокировки, и ничего не будет ехать, то могут перед началом весенних полевых работ быть задержки с поставкой товаров. Потому что надо будет переориентироваться, искать новые маршруты, переоформлять документы и оно будет идти сюда. быть задержкой", — утверждает Хоменко.

Закрытие границы чревато задержками импорта, необходимого для посевной в Украине

Второе, из-за того, что может быть задержка — это низкая пропускная способность других границ. Большие потоки, которые шли к нам через Польшу, будут переориентироваться на другие страны. Там пропускная способность будет страдать, потому что будет большим наплывом транспорта. Что касается экспорта сельскохозяйственной продукции, то на сегодняшний день 95% экспорта зерна выходит из Украины по глубоководным портам Большой Одессы. Потому больших ограничений и проблем в плане экспорта сельскохозяйственной продукции не будет, утверждает Хоменко.

Готовая продукция с добавленной стоимостью, которую мы экспортируем в Польшу, может подорожать. И платить за это придется конечным потребителям.

"Это мясо, молочная продукция, кондитерские изделия. Польский и общеевропейский рынки обширны и премиальны. Конечно, все это также отразится на стоимости этой продукции, за которую заплатят конечные потребитель. Логистические расходы будут ложиться на каждую единицу товара", — отмечает генеральный директор УКАБ, добавляя, что в случае негативного сценария у Украины есть выходы на европейские рынки в обход Польши.

В то же время Хоменко успокаивает, что дефицита товаров в Украине не ожидается: мы полностью себя обеспечиваем продовольствием, импортируем товары из других стран, которые быстро заменят на полках польские товары.

Пропадут ли польские товары с полок в Украине?

Для примера, возьмем доступную по ценам одежду из масс-маркета. Сейчас в украинских торговых центрах широко представлена польская компания LPP, в которую входят бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. В ответ на вопрос "Телеграфа" относительно того, исчезнет ли/подорожает их одежда в Украине, в LPP отметили, что готовы к развитию событий в соответствии с разными сценариями.

"Мы внимательно следим за текущей ситуацией, но возможное закрытие польско-украинской границы пока остается лишь предположениями. Поэтому на данный момент мы ведем свою деятельность по-прежнему, но мы готовы к развитию событий в соответствии с разными сценариями. При необходимости мы будем реагировать, адаптируясь к текущим условиям", — успокоили в LPP.

Одежда Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay также поставляются из Польши

Ассоциация ритейлеров Украины в комментарии "Телеграфу" сообщила, что сейчас украинский ритейл делает все возможное, чтобы сдерживать цены для украинских потребителей. Но только из-за усложнения и удорожания логистики (завоза через альтернативные маршруты) рано или поздно отразится на ценовой политике, когда будут исчерпаны предыдущие товарные запасы.

Блокировка польско-украинской границы повлекла за собой значительные вызовы для торговых сетей, ограничив импорт товаров и задержки в поставках. Ситуация приобретает критический масштаб, ведь время ожидания пересечения границы в некоторых случаях достигает месяца.

Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через соседние государства (Венгрию или Румынию), что приводит к трудностям и продлению срока доставки на 2-3 дня. В Ассоциации уже видят рост цен на международные транспортные перевозки — на 20-30%, а иногда и до 40%.

"Через более долгое время доставка товаров, некоторые уже прибывают просроченными и их не могут размещать на полках супермаркета. Цены на продукты могут вырасти. Но следует учесть, что ритейлеры не переводят повышение цен на конечного потребителя, он будет пытаться балансировать за счет своей маржинальности", — отметили в Ассоциации.

Украинские ритейлеры ожидают возможные недопоставки товаров и рост цен, но ситуация остается стабильной благодаря наличию товарных запасов у поставщиков.

Основная часть значимых товаров, таких как молочные продукты, крупы, хлеб и овощи, продолжает производиться в Украине, обеспечивая стабильность на рынке этих продуктов. Однако некоторые трудности возникают с импортными фруктами и овощами, особенно с бананами, требующими определенной степени зрелости для продажи. В связи с продолжительным ожиданием на границе, что может составлять от двух до трех недель из-за текущей блокировки. Возникает риск дефицита этих продуктов в розничных сетях, что может привести к росту цен. Кроме того, некоторые компании уже сталкиваются с необходимостью отказаться от импорта определенных категорий товаров из-за этих логистических препятствий.

Во время войны Польша зарекомендовала себя как настоящий друг Украины, открыла свои двери для миллионов украинских беженцев и одна из первых предоставила оружие, доводя до партнеров на Западе необходимость помощи. Исповедуемся, что в вопросе торговли с нашим западным соседом победит здравый смысл, и две страны-союзницы достигнут согласия в эти непростые времена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше у белорусской границы при работе над расследованием по торговле российскими товарами полиция задержала украинского журналиста Михаила Ткача.